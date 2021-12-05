Đúng 4 ngày nữa, những con giáp sau 'ngã vào hũ vàng', thuận lợi đủ đường, tình duyên êm ấm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2021 05:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ngã vào hũ vàng", thuận lợi đủ đường và đường tình duyên êm ấm trong 4 ngày tới đây.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này bạn sẽ có nhiều khởi sắc trong công việc. Đồng thời, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, "ngã vào hũ vàng" và rước nhiều tài lộc về nhà. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn.

Đối với phương diện tình cảm, các cặp đôi vẫn dành thời gian quan tâm đến nhau, cùng nhau chia sẻ mọi vấn đề của cuộc sống. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn và người ấy có thể lập kế hoạch hâm nóng tình cảm với nhau. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với những người thuộc con giáp này, bạn được sự trợ giúp của 2 cát tinh là sao Tướng Tinh và sao Tam Thai tượng trưng cho quý nhân, tài lộc, của cải và may mắn, cho nên tuổi Ngọ được cho là sẽ có cuộc sống chí ít cũng dư dả, sung túc, thậm chí sẽ còn giàu có viên mãn.

Đặc biệt, con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên, lại thêm môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên trăm sự đều hanh thông. Tuy nhiên,bạn cần quan tâm đến sức khoẻ của bản thân nhiều hơn và chăm chỉ rèn luyện thể thao hằng ngày.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này thường rất nhanh nhạy, quyết đoán, óc sáng tạo, nên bạn rất dễ có được sự thăng tiến rực rỡ trong công việc, tình hình tài chính cũng sẽ tốt hơn theo từng tháng. Đặc biệt, bạn làm ăn gặp thời, gặp thế nên tiền chảy về túi như nước. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng và vạn sự như ý.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia đình thuận hòa cũng tạo động lực để mệnh chủ yên tâm theo đuổi những điều mình muốn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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