Vào 7 ngày tới, 3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ được trời cao nhìn thấu, may mắn bủa vây, hốt hết tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 12:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được trời cao nhìn thấu, may mắn bủa vây, hốt hết tài lộc trong thiên hạ trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước. Bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn vốn, liên kế kinh doanh mới. Đồng thời, bạn có thể cân nhắc khởi công một số dự án.

Tuy nhiên, về phương diện tình cảm, con giáp này có xu hướng nhận nhiều hơn trao đi. Vậy nên, bạn hãy dành thời gian quan tâm, để ý đến người ấy hơn. Dù chỉ là một cử chỉ chăm sóc nhỏ thôi cũng khiến cho đối phương vui rồi.

Vào 7 ngày tới, 3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ được trời cao nhìn thấu, may mắn bủa vây, hốt hết tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân nơi công sở tương đối cao, đối phương tuy có thể không hòa nhã nhưng tâm tính chỉ dẫn bạn rất chân thành và nghiêm túc. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mà việc làm ăn kinh doanh hay ngoại giao bản mệnh đều gặp nhiều may mắn, hốt hết tài lộc trong thiên hạ. 

Tình hình sức khỏe của bạn trong 7 ngày tới rất tốt, lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. Song, bạn nên chú ý giữ ấm chân và tay, ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ giúp lưu thông mạch máu tốt hơn.

Vào 7 ngày tới, 3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ được trời cao nhìn thấu, may mắn bủa vây, hốt hết tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với những người kinh doanh, bạn sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận và bổng lộc cho bản thân mình. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp lại được một người bạn cũ, một đồng nghiệp cũ và những người này sẽ mở ra cho bạn nhiều cánh cửa cơ hội. Nếu con giáp này giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác, khi bản mệnh gặp khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ.

Những người cầm tinh con giáp này là một người vô cùng tự tin. Bạn tin rằng với tính hòa đồng và dễ gần như mình thì chẳng có ai lại không thấy hấp dẫn cả. Bạn luôn sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với những người mà mình yêu mến.

Vào 7 ngày tới, 3 con giáp 'số hưởng' sau sẽ được trời cao nhìn thấu, may mắn bủa vây, hốt hết tài lộc trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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