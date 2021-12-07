Đúng 4 ngày nữa, những con giáp sau sẽ được Thần Tài 'săn đón', công việc 'thuận buồm xuôi gió', tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài 'săn đón', công việc 'thuận buồm xuôi gió', tình duyên rộng mở trong 4 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có thể cảm thấy rằng con đường công danh và sự nghiệp sẽ rất thuận lợi và suôn sẻ. Bạn sẽ trở nên tương đối là bận rộn trong công việc, lợi nhuận kiếm về túi nhiều vô kể, thậm chí bạn còn dành ra một khoản tiền tiết kiệm. Đồng thời, với tính cách có phần chỉn chu, công việc của bạn sẽ không gặp phải nhiều trở ngại hay khó khăn gì.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Gia đình thuận hòa cũng tạo động lực để mệnh chủ yên tâm theo đuổi những điều mình muốn.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 4 ngày nữa, những người thuộc con giáp này vượng nhất về tài lộc, cuối năm sẽ có làm cho họ giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Về phương diện tình cảm, con giáp còn độc thân sẽ có thể phát triển chuyện tình cảm trong mối quan hệ bạn bè, có thể bạn sẽ được một người bạn "mai mối" và đường tình duyên bắt đầu rộng mở từ khoảnh khắc đó. Người có đôi có cặp sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân để tạo những món quà một cách bất ngờ cho đối phương.

con giap may man1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong sự nghiệp, bạn được Thần Tài "săn đón", có nhiều thăng tiến trong công việc, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Mặc dù sẽ có một số chi tiêu của bạn đang có dấu hiệu là tăng lên, con giáp này bù lại cũng sẽ có khoản thu thêm, nên bạn sẽ không phải có vấn đề gì quá đáng lo ngại quá cả.

Nhân duyên tốt đẹp, trong mối quan hệ thân mật sẽ có cơ hội phá vỡ sự im lặng, giao tiếp nhiều hơn sẽ thấy sự chênh lệch giữa hai người không quá lớn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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