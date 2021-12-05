Đúng 3 ngày nữa, những con giáp 'số đỏ' sau được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, may mắn nối tiếp, tiền tài rủng rỉng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2021 07:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, may mắn nối tiếp, tiền tài rủng rỉng trong 3 ngày tới đây.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Người làm đầu tư kinh doanh nên tranh thủ cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, với sự uy tín của mình, bạn chắc chắn sẽ chinh phục được lòng tin của cả người cũ và người mới. Tuy nhiên, bản mệnh nên nhanh chóng tiến hành các kế hoạch vào đầu tuần thì sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn.

Về phương diện tình cảm, với những người độc thân, con giáp này cần chủ động thể hiện tình cảm của bản thân với đối tượng mà mình yêu thích. Việc dũng cảm theo đuổi tình cảm sẽ giúp cho bạn có được cơ hội và sự chủ động thể hiện với người ấy. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cả hai sẽ rất gắn bó và gần gũi bên cạnh nhau.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp, những người cầm tinh con giáp này có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc thử thách trong cuộc sống. 

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian làm việc, bạn mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Song, bạn đừng quên áp dụng những cách tiết kiệm tốt nhất để phòng khi cần dùng đến.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này gặp nhiều thuận lợi, làm gì cũng may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao. Đây là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. 

Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ qua những chi tiết vụn vặt, đồng thời bạn cũng cần học cách cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đồng thời, bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi để cơ thể được duy trì sức khỏe ổn định của mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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