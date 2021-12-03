Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp 'số đỏ' sau tài lộc 'gõ cửa', có của ăn của để, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 07:38

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có của ăn của để, tình duyên khởi sắc trong 5 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, những kế hoạch đầu tư, hợp tác bắt đầu đem về lợi nhuận đáng kể cho người làm kinh doanh.

Tuy nhiên, bạn sẽ có lúc mất hết sức lực, thậm chí là suy sụp tinh thần và không thể tự mình vực dậy để tiếp tục xử lý các vấn đề. Vì vậy, bạn cần chú ý đến sức khoẻ và biết cân bằng lại lượng công việc để dành thời gian nghỉ ngơi.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được thần Tài "gõ cửa", có của ăn của để hơn năm trước. Nếu làm công ăn lương thì họ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Dự án thành công giúp họ được cấp trên trên ghi nhận, trọng dụng. Họ cũng nhận được một khoản lương, thưởng xứng đáng. Ngoài ra, con giáp này cũng cần quan tâm nhiều hơn đến phương pháp chi tiêu và thói quen quản lý tài chính để không bị thất thoát tiền bạc.

Về phương diện tình cảm, con giáp này khá suôn sẻ và viên mãn. Với những người đã có đôi, có cặp, hai bạn rất thấu hiểu nhau và không cần nói ra cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Người độc thân có thể tìm được người thương, còn những người đang tìm hiểu sớm về ra mắt gia đình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này rất biết cách kết giao các mối quan hệ xung quanh mình, nên con đường tiến thân của bạn cũng ngày càng rộng mở. Tài lộc khá may mắn và thịnh vượng, nên bạn có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống. Nếu làm công ăn lương, con giáp này được cấp trên tin tưởng và có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần nhờ hoàn thành đúng thời hạn và có trách nhiệm trong công việc.

Vận trình tình cảm êm ấm hòa hợp. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ, ngọt ngào.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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