Trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, trở nên giàu có, ngửa tay hứng tiền, nhân sinh như ý

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 16:02

Theo tử vi 2023, trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, tiền bạc dồi dào, tình duyên đỏ rực.

Tuổi Dần

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, trở nên giàu có, ngửa tay hứng tiền, nhân sinh như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), các phương diện cuộc sống của Dần chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Trong tuần cuối cùng này tuổi Dần nhờ có Thần Tài phù trợ mà tài lộc của Dần trở nên hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của Dần phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Những người tuổi Dần vốn quyết đoán, tự tin và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân nên dễ dàng hút lộc.

Tử vi cho biết trong thời gian này, sự giàu có của Dần rất mạnh mẽ, chủ yếu là dựa vào các quý nhân nên vô cùng giàu có.

Trong thời gian này, chính vì nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Những người tuổi Dần càng nỗ lực chăm chỉ thì càng giàu có hơn người đừng bỏ qua.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ thường có tư duy sâu sắc và lý tưởng về cuộc sống. Họ thường quan tâm đến những vấn đề sâu xa và tìm kiếm ý nghĩa tốt đẹp.

Con giáp này rất nhạy bén và giàu cảm xúc. Họ có khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của người khác. Tính cách sáng tạo của họ thường thể hiện qua nghệ thuật, văn học, âm nhạc hoặc các hoạt động khác đòi hỏi tưởng tượng.

Tử vi học có nói, người tuổi Tỵ có khả năng tiết kiệm tốt, năng nhặt chặt bị. Trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), con giáp này có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, tiền của dồi dào, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh và may mắn vì công việc suôn sẻ, không gặp bất cứ vấn đề gì. Người tuổi này làm công ăn lương cũng có thêm dự án, công việc để tăng thêm thu nhập.

Nếu có ý định chuyển việc, con giáp tuổi Tỵ thường nhận được nhiều lời mời hấp dẫn và nên cân nhắc kỹ. Đối với những người làm trong lĩnh vực trồng trọt hoặc chăn nuôi, họ thường có mùa vụ bội thu và sản phẩm thường được bán với giá cao.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, trở nên giàu có, ngửa tay hứng tiền, nhân sinh như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cuối năm tới, tuổi Dậu làm mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Không chỉ công việc thuận lợi, tuổi Dậu còn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ. Nếu đang tích cóp để mua nhà hay mua xe, thì khả năng cao cuối năm này bạn sẽ đạt được như ý nguyện.

Nếu bạn đang nỗ lực cho công việc thì khả năng cao vận may sẽ gõ cửa ngay lập tức, bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Điều này là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra.

Đây cũng là con giáp đại diện cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường và cần cù, vậy nên chỉ cần tận dụng cơ hội may mắn trong 3 ngày liên tiếp (từ 4/10-7/10), bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp phúc lộc dồi dào, trăm lần may mắn, công danh thuận lợi, tiền bạc chất đầy như núi

Đúng 12h trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp phúc lộc dồi dào, trăm lần may mắn, công danh thuận lợi, tiền bạc chất đầy như núi

Theo tử vi 2023, đúng 12h trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp may mắn có thừa, quý nhân nâng đỡ, thành công vượt sức tưởng tượng.

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