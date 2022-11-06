Trong 3 ngày đầu tuần 7-9/11, 3 con giáp gặp Thần Tài, tiền bạc thu mỏi tay, tài chính có dấu hiệu vượng phát, tăng dần đều

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong 3 ngày đầu tuần, các bạn có cơ hội được chạm tay vào nhiều cơ hội kiếm tiền về đầy tay.

Tuổi Thìn 3 ngày đầu tuần là thời điểm vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Con giáp may mắn này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Đây chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp. 3 ngày đầu tuần là thời điểm vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần 3 ngày đầu tuần tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong thời gian này, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng, thậm chí cân nhắc thăng chức, tăng lương.

Các bạn có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm ăn ở ngành nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Trong thời điểm tài lộc hanh thông vượng phát như thế này, bạn làm chủ tài chính của mình và không cần dựa dẫm vào ai. 3 ngày đầu tuần tuổi Dần được cát tinh Tử Vi và Giải Thần chiếu mệnh nên vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Bản mệnh nói được làm được. Cho dù làm gì thì người tuổi Thân cũng giữ thái độ kiên trì, tận tâm đến cùng. Một khi đã đặt ra mục tiêu, người tuổi Thân sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện. Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Thân được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài vận khởi sắc. Giai đoạn này Thân cần chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Năng lực tốt cùng với quan hệ rộng giúp Thân có nhiều cơ hội ký kết hợp đồng mới, tăng lương, thăng chức. Người làm kinh doanh nên chú ý đến các cơ hội đầu tư, làm ăn đến với mình. Nếu mở rộng mạng lưới quan hệ, Thân sẽ tìm được con đường phát triển sự nghiệp. Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần vận trình của người tuổi Thân có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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