Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp vận số phát tài, ôm bao tiền tỷ, sự nghiệp 'một bước lên mây', người người ngưỡng mộ

Tuần mới (7/11 - 13/11), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ, suôn sẻ khiến bao người nằm mơ cũng không được.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân. Hoàn thành tốt những công việc trên, bạn không lo mình không được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, tài lộc khởi sắc, bạn ăn nên làm ra, buôn bán đắt hàng, ít người đến nợ tiền hàng, có lượng khách quen ổn định ủng hộ đều đều. Hãy tiếp tục với định hướng của mình, bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Tuổi Tý là con giáp phát tài tuần này. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đẹp đẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bản thân tuổi Hợi là người hiền lành, thẳng thắn, bộc trực nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu. Chính vì thế con giáp này luôn chiếm trọn lòng tin của những người xung quanh.

Tuần mới (7/11 - 13/11), bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách. Người làm kinh doanh ắt gặp được khách hàng "sộp", khách hàng tiềm năng sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Về phương diện tình cảm, do là một ngày vượng quý nhân nên vận đào hoa của bản mệnh cũng mở ra rộng rãi, những người đã có gia đình nên giữ khoảng cách với người khác giới, tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.

Tuần mới (7/11 - 13/11), bản mệnh gặp được quý nhân giúp đỡ, gỡ gạc rắc rối mà những ngày vừa qua bạn phải đau đầu tìm cách. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo