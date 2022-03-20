Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, chuẩn bị đón cơn mưa bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 20:20

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần chính là thời kì hoàng kim của 3 con giáp này. Họ sẽ giàu nhanh chóng mặt khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã mang nhiều phúc khí, vận thế của họ trong 3 ngày đầu tuần cũng rất vượng. Con giáp này chuẩn bị đón vận tiền tài vô cùng tốt đẹp. Đây sẽ là cơ hội làm giàu quý giá của người tuổi Mão.

Họ nên tranh thủ thời gian này để tích góp tài sản để nhanh chóng làm giàu. Tử vi học có nói, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mão giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mão ngày càng dồi dào.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, chuẩn bị đón cơn mưa bạc vàng - Ảnh 1
Người tuổi Mão trời sinh đã mang nhiều phúc khí, vận thế của họ trong 3 ngày đầu tuần cũng rất vượng - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 3 ngày đầu tuần. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu nhưng thời gian này, họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Thân may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, Thân hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, chuẩn bị đón cơn mưa bạc vàng - Ảnh 2
Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có sự kiên định vững chắc, bất kể làm gì cũng sẽ theo đến cùng dù cho có thất bại. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng là con giáp có trách nhiệm và luôn tự tin vào bản thân của mình.

Thời gian vừa qua không quá tốt đẹp với Tuất nhưng khi bước sang 3 ngày đầu tuần thì mọi thứ sẽ thay đổi. Tử vi học có nói, tuổi Tuất sẽ nhận lại được mọi thứ đã mất. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, nhờ vậy tài vận cũng tăng theo bất ngờ. Mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi sẽ giúp cuộc sống tinh thần của tuổi Tuất tốt hơn.

Trong 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, chuẩn bị đón cơn mưa bạc vàng - Ảnh 3
Thời gian vừa qua không quá tốt đẹp với Tuất nhưng khi bước sang 3 ngày đầu tuần thì mọi thứ sẽ thay đổi - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay

Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài phù trợ, giàu sang phú quý bất ngờ trong tuần mới.

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