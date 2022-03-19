Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 20:10

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài phù trợ, giàu sang phú quý bất ngờ trong tuần mới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp may mắn trong tuần mới bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Bạn bắt tay vào việc gì cũng được người khác giúp đỡ, chỉ bảo khiến công việc tiến triển hanh thông. Tài lộc cũng tăng tiến do tác động tích cực mà sự nghiệp mang lại.

Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong thời gian qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần.

Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay - Ảnh 1
Tuổi Tý là con giáp may mắn trong tuần mới bởi mọi cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới, công việc của con giáp người tuổi Thìn có nhiều bước tiến giúp thu về tiền bạc đầy túi. Bản mệnh có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án khó nhằn, không ai dám đảm nhận. Qua đó, tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tuy nhiên, lưu ý bạn có thể sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới. Bạn cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay - Ảnh 2
Trong tuần mới, công việc của con giáp người tuổi Thìn có nhiều bước tiến giúp thu về tiền bạc đầy túi - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì tử vi tuần mới cho thấy, tuổi Ngọ sẽ có thời gian tốt để làm lại từ đầu. Con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong thời gian này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi tuần mới (21/3 - 27/3): 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, tiền bạc về đầy tay - Ảnh 3
Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì tử vi tuần mới cho thấy, tuổi Ngọ sẽ có thời gian tốt để làm lại từ đầu - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 17/3 đến 25/3: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Từ 17/3 đến 25/3: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Trong lá số tử vi, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

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