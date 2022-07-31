Trong 3 ngày đầu tháng 8 này (1 - 3/8/2022), nhà tiên tri dự đoán đúng 99,999...% những con giáp này quơ tay trái hốt bạc, quơ tay phải hốt vàng, giàu sang chạm đỉnh, muốn khổ cũng không được

khoảng thời gian này, một số người tuổi Sửu có thể thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Có người nhận tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích cóp được.

Trong 3 ngày đầu tháng 8 này, người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Những người làm kinh doanh sẽ có doanh thu tăng vượt trội trong thời gian tới, khi Sửu biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Ngựa mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Ngọ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Người làm công ăn lương có nguồn tiền đến từ các khoản như lương, thưởng nóng. Nhờ vậy Sửu có thêm động lực để tập trung và cố gắng hơn cho tương lai. Với người vẫn đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý cũng đừng vội buồn. Con giáp này không nên quá xem trọng yếu tố vật chất kẻo tạo thêm áp lực cho bản thân. Chỉ cần kiên trì nỗ lực thì thành quả sớm muộn gì cũng đến.

Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 3 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Người tuổi Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, những người còn độc thân tuổi Ngọ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng mới đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận.



Tài lộc của Tỵ khá ổn định, con giáp này đủ đảm bảo khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tháng 8, tài lộc của Tỵ khá ổn định, con giáp này đủ đảm bảo khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định.

Lời khuyên cho con giáp tuổi Tỵ đã có đôi có cặp trong tháng này đó là nên đối xử tốt với người thương, chớ nên phủ định hết mọi công sức của họ bạn nhé. Đôi khi những gì tốt đẹp họ dành cho bạn quá vô tư mà bạn lại xem như đó là điều đương nhiên, thái độ này sẽ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Người độc thân nên nhớ rằng không phải mình tốt bụng, hiền hòa hay tài giỏi là người ta sẽ yêu mình. Vấn đề liên quan đến cảm xúc rất khó nói, vì thế Tỵ chỉ nên bình tĩnh lại và chờ người phù hợp hơn đến với mình mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.