Sau 16 giờ chiều thứ Hai (01/08): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, nhận được phú quý trời ban, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 17:29

3 con giáp này đứng đầu danh sách may mắn trong ngày 01/08 này, không tăng lương, thăng chức thì tài vận hanh thông, tình yêu cũng nở rộ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, những người cầm tinh con khỉ lại gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi đầu tháng 8 này, đặc biệt là sau 16 giờ chiều thứ Hai ngày 1/8/2022. Tuổi Thân sẽ nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, đủ để bạn phải bận rộn trong suốt cả năm này.

Sau 16 giờ chiều thứ Hai (01/08): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, nhận được phú quý trời ban, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 1
Việc tính toán với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất, người tuổi Thân ngày càng thành công trong các lĩnh vực mình đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc suôn sẻ và thuận lợi mang lại nguồn thu dồi dào cho con giáp này, đồng thời các dự án mới được triển khai cũng mang lại nhiều triển vọng thúc đẩy doanh thu. Việc tính toán với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất, người tuổi Thân ngày càng thành công trong các lĩnh vực mình đang theo đuổi. 

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp con giáp này nhanh chóng thu hồi được vốn liếng, thậm chí đem về một nguồn thu dư dả.

Tuổi Hợi

Đầu tháng 8 này là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tuất bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Sau 16 giờ chiều thứ Hai (01/08): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, nhận được phú quý trời ban, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 2
Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiếm có này và sẵn sàng để khẳng định giá trị của bản thân trong các công việc khó - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, thậm chí có người được cấp trên đề bạt thăng tiến. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiếm có này và sẵn sàng để khẳng định giá trị của bản thân trong các công việc khó. Có thể nhận thấy rằng công việc phát triển nhanh chóng cũng giúp tài lộc trở nên dồi dào.

Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước, nhờ thế mà bạn vừa nâng cao được chất lượng cuộc sống vừa có tiền bạc dư dả, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Sách tử vi có nói, những người tuổi Ngọ là người có năng lực trong công việc. Họ làm việc với trách nhiệm và sự kiên trì. Từ 16 giờ ngày mai (1/8), tài vận của người tuổi Ngọ tốt hơn hẳn so với những tháng khác.

Sau 16 giờ chiều thứ Hai (01/08): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, nhận được phú quý trời ban, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt - Ảnh 3
 Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Khoảng thời gian tới, hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Thân cực nhiều điều bất ngờ thú vị, cùng chờ đón nhé.

Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên hữu ích. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra trong tháng, thu nhập cũng đạt mức ổn định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 9h ngày 1/8: Thần đồng tiên tri khẳng định 100%, 3 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, sắm biệt thự mua xe trong nháy mắt

Vào 9h ngày 1/8: Thần đồng tiên tri khẳng định 100%, 3 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, sắm biệt thự mua xe trong nháy mắt

Vận trình hanh thông diễn ra vào 9h ngày 1/8 dành cho 3 con giáp, cơ hội làm ăn liên tục, tài chính và lộc thu về ào ào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài tử vi đầu tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 1/8

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 30 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn