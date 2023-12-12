Trong 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30 và 31/12), 3 con giáp này lên hương tài vận, mở mắt thấy điềm lành, lộc lá đổ về như nước

Người tuổi Dần có nhiều may mắn, siêng năng, lãng mạn, kiên trì, không ngại khó, không sợ mệt mỏi, có thể trở thành một người đặc biệt xuất sắc nhờ khả năng và sự siêng năng của mình. Cuộc sống tương lai của bản mệnh sẽ giống như một con cá chép nhảy qua cổng rồng.

Con đường sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào như lửa, vận may sẽ bùng nổ và thăng hoa. Người tuổi Dần có thể đạt kết quả tốt trong mọi việc ở tương lai gần.

Trong 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30 và 31/12), người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội mới cả trong và ngoài sự nghiệp. Để kiếm được nhiều của cải vật chất và chia sẻ với người thân, người tuổi Dần sẽ là người kiên quyết, ngoan cường, đầy tham vọng, vừa có năng lực vừa liêm chính, giỏi kiếm tiền.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người sinh năm Tỵ chú ý đến chi tiết, theo đuổi sự hoàn hảo và luôn giữ thái độ thận trọng và lý trí.

Họ siêng năng và thực dụng, tỉ mỉ trong công việc, giỏi phân tích vấn đề và có khả năng tổ chức và thực thi tốt. Con giáp này gây ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người bởi hiệu quả công việc.

Người tuổi này có thể nổi bật trong hội nhóm nhờ phân tích cẩn thận công việc và thực hiện hiệu quả. Trong 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30 và 31/12), con giáp tuổi Tỵ nhận nhiều cơ hội, được cấp trên công nhận và kỳ vọng có bước tiến vững chắc tại nơi làm việc.

Mặc dù con giáp tuổi Tỵ có thể quá kén chọn bản thân khi theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng họ cũng cần thư giãn, tránh căng thẳng không cần thiết ở nơi làm việc để đảm bảo sức khỏe.

Con giáp này cũng cần học cách thể hiện bản thân tự tin hơn để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân lại nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, họ luôn dồn 100% năng lượng và nhiệt huyết để có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Đặc biệt, người tuổi Thân còn là người làm việc có nguyên tắc nên rất kỹ lưỡng trong từng dự án của mình. Họ luôn muốn những gì mình làm phải đạt kết quả tốt nhất, không quan tâm công sức mình bỏ ra là bao nhiêu.‏

Nhờ tính cách này, những người cầm tinh con khỉ dễ được cấp trên tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng. Trong 3 ngày cuối tháng 12 (29, 30 và 31/12), người tuổi Thân không phải lo về tiền bạc, mọi thứ vẫn suôn sẻ như mong muốn. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, họ đi tới đâu may mắn tới đó, làm gì cũng được vận đỏ lót đường.‏

Trong giai đoạn này, những người tuổi Thân cũng có sức khỏe tốt nên công việc càng suôn sẻ. Cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và tràn đầy năng lượng tích cực giúp con giáp này có thể tập trung toàn phần vào công việc.‏

‏Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm*‏