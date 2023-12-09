Đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến vù vù, đón lộc lớn lộc nhỏ, tiền bạc chảy về túi như lũ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần rất linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống. Họ có khả năng ước lượng và đánh giá tình hình một cách nhanh chóng, đưa ra quyết định tự tin.

Những người tuổi Dần rất can đảm. Về mặt sự nghiệp, nếu có mục tiêu, họ sẽ không ngần ngại tiến về phía trước và vừa học vừa làm. Con giáp này nhiệt tình trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức mới, thay đổi để tránh bị đào thải, tụt hậu.

Tính hiếu kỳ và tò mò là những đặc điểm nổi bật của con giáp tuổi Dần. Họ muốn hiểu rõ về thế giới xung quanh và thích thăm dò, khám phá những điều mới.

Đầu tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Dần dần gây dựng được tên tuổi trong sự nghiệp bằng nỗ lực của chính mình.

Họ có cơ hội được thăng chức và tăng lương nhanh hơn những người khác trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đồng thời, con giáp này cũng thể hiện tham vọng và khát vọng cao cả.

Theo thời gian, con giáp này sẽ cạnh tranh để giành được những vị trí quyền lực cao hơn. Nếu không thể trở thành người lãnh đạo, họ hãy tự lãnh đạo bản thân, tìm ra con đường phù hợp nhất cho chính mình.

Tuổi Hợi

Đầu tháng 11, tuổi Hợi sẽ không gặp xui xẻo, cộng với năng lực mạnh mẽ và đầu óc thông minh sẽ dễ dàng kiếm tiền, đạt được tự do tài chính.

Trong ấn tượng của mọi người, tuổi Hợi có cái nhìn sâu sắc và hoài bão, họ luôn thích làm việc chăm chỉ, mong muốn trở thành người mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và mang lại cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình.

Thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, với sự giúp đỡ của quý nhân, họ có thể kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn, có thể trở nên giàu có trong thời gian rất ngắn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của những người sinh năm Tý trong nửa cuối tháng 12 có chút bất thường. Một số thử thách sẽ xuất hiện để củng cố sự quyết tâm của bạn, giúp bạn rút được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống lẫn công việc.

Đồng thời, những sự việc này giúp bạn loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn và cho phép bạn làm lại.

Năng lực chuyên môn là thứ cần thiết bạn cần mài giũa. Suy cho cùng, năng lực yếu kém thì bạn lấy gì để đấu lại với thử thách? Cho nên, bạn cần trau dồi và học hỏi nhiều hơn để bản thân có sự sắc bén nhất định.

Ngoài ra, tuổi Tý nên cố gắng tránh đưa ra những kết luận vội vàng trong thời gian này. Đồng thời, bạn cũng cần tránh tiếp xúc với người khác một cách tùy tiện.

Nhìn chung, trước một sự việc, bạn cần chờ đợi bức tranh toàn cảnh trở nên rõ ràng thì mới hành động. Bạn có thể tận dụng vài mẹo phong thủy về màu sắc để cải thiện vận may của bản thân.

Dù sao thì may mắn trong thời gian này cũng sẽ giúp bạn mạnh mẽ và quyết tâm để chấm dứt một số tình huống xấu, đồng thời cảnh báo bạn nên thận trọng hơn trong giao tiếp cá nhân. Hãy nhớ bình tĩnh và đừng đưa ra quyết định vội vàng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.