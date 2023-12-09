Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/12), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, gặp thời vượng phát, đổi đời giàu sang, tiền đếm không hết

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 14:29

Theo tử vi 2023, trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/12), 3 con giáp đi đâu cũng gặp may, làm gì cũng có tiền, trở thành người có tài có lộc.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/12), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, gặp thời vượng phát, đổi đời giàu sang, tiền đếm không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của những người sinh năm Tý rrong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/9) có chút bất thường. Một số thử thách sẽ xuất hiện để củng cố sự quyết tâm của bạn, giúp bạn rút được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống lẫn công việc.

Đồng thời, những sự việc này giúp bạn loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn và cho phép bạn làm lại.

Năng lực chuyên môn là thứ cần thiết bạn cần mài giũa. Suy cho cùng, năng lực yếu kém thì bạn lấy gì để đấu lại với thử thách? Cho nên, bạn cần trau dồi và học hỏi nhiều hơn để bản thân có sự sắc bén nhất định.

Ngoài ra, tuổi Tý nên cố gắng tránh đưa ra những kết luận vội vàng trong thời gian này. Đồng thời, bạn cũng cần tránh tiếp xúc với người khác một cách tùy tiện.

Nhìn chung, trước một sự việc, bạn cần chờ đợi bức tranh toàn cảnh trở nên rõ ràng thì mới hành động. Bạn có thể tận dụng vài mẹo phong thủy về màu sắc để cải thiện vận may của bản thân.

Dù sao thì may mắn trong thời gian này cũng sẽ giúp bạn mạnh mẽ và quyết tâm để chấm dứt một số tình huống xấu, đồng thời cảnh báo bạn nên thận trọng hơn trong giao tiếp cá nhân. Hãy nhớ bình tĩnh và đừng đưa ra quyết định vội vàng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn rất sáng tạo và có tư duy linh hoạt. Họ thích thử nghiệm và đưa ra những ý tưởng mới, luôn tìm kiếm cách tiếp cận độc đáo trong mọi vấn đề.

Với tính cách thân thiện, con giáp này dễ dàng tạo ra mối quan hệ xã hội tích cực. Sự hướng ngoại giúp họ dễ gần và có khả năng tương tác xã hội mạnh mẽ.

Người tuổi rồng vốn nói ít, làm nhiều, không thích khoe khoang, khoa trương. Họ đặt ra mục tiêu cho bản thân và nỗ lực hết sức để hoàn thiện mục tiêu đó.

Đa phần người tuổi này đều có ước mơ trở thành lãnh đạo. Dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng họ vẫn khao khát điều đó. Đây là ý thức vốn của con giáp tuổi Thìn. Họ luôn tự nhắc nhở bản thân vào những thời điểm quan trọng.

Tử vi dự báo rằng trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/12), người tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn nào họ cũng có thể giải quyết được.

Thời gian tới hứa hẹn sẽ đem đến cho con giáp tuổi Thìn những trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc. Tiền của đổ về túi không ngừng, Thìn có thể yên tâm đón Tết ấm áp, vui vầy bên gia đình.

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/12), 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, gặp thời vượng phát, đổi đời giàu sang, tiền đếm không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, người tuổi Mùi dễ nhận được các tín hiệu tốt về công việc. Trước khi đón năm mới, chắc chắn người cầm tinh con dê sẽ được thăng chức, thu nhập cũng tăng đền đáp cho sự cố gắng của họ.

Nhìn chung, đây là thời điểm con giáp này nên thể hiện bản thân 1 cách tốt nhất và nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Điểm mạnh của con giáp này chính là sự chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc. Bởi vậy dù đối mặt với khó khăn đi chăng nữa họ vẫn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16 và 17/9), vận đỏ vẫn sẽ “soi sáng” cho người tuổi Mùi nên bạn cần biết nắm bắt thời cơ, đừng bỏ phí những tín hiệu tốt nhất của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Trong 3 ngày tiếp theo (9, 10 và 11/12), 3 con giáp này giàu sang vượt trội, chạm đỉnh tiền tài, may mắn tột độ

Trong 3 ngày tiếp theo (9, 10 và 11/12), 3 con giáp này giàu sang vượt trội, chạm đỉnh tiền tài, may mắn tột độ

Theo tử vi 2023, trong 3 ngày tiếp theo (9, 10 và 11/12), 3 con giáp này tiền bạc bao la, bất ngờ giàu to, tài lộc lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ