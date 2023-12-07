Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này vận may sấn tới, tiền về tới tấp, phú quý bạt ngàn, kiếm tiền như vũ bão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người Tỵ thường rất quyết đoán trong quyết định của mình và có khả năng kiên trì, không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình một cách dễ dàng.

Người tuổi Tỵ thông minh, hóm hỉnh và sâu sắc, đồng thời họ là những nhà chiến lược bẩm sinh. Cuối tháng 10 âm lịch, con giáp này sẽ thể hiện sự khôn ngoan và khả năng phán đoán xuất sắc ở nơi làm việc.

Con giáp này có khả năng nhận biết tốt, nhìn xa trước và thấu hiểu tốt về tâm lý con người. Điều này giúp họ trở thành người tư vấn tốt trong các tình huống phức tạp.

Họ sẽ có thể nắm bắt chính xác các cơ hội và đạt được kết quả quan trọng. Đồng thời, con giáp này cũng thể hiện tinh thần đồng đội và dẫn dắt đội nhóm của mình tiến về phía trước.

Làm việc không ngừng nghỉ với lòng đam mê, con giáp tuổi Tỵ gặt hái được thành quả xứng đáng, đón Tết giàu sang, no ấm.

Tuổi Mão

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão tránh được các chuyện thị phi. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt đôi khi cũng có thể làm ảnh hưởng xấu đến bản mệnh. Việc tránh được những chuyện này giúp tuổi Mão tránh được không ít các rắc rối.

Tuổi Mão làm gì cũng cẩn trọng nên công việc thuận lợi, không gặp khó khăn. Các vấn đề phát sinh được giải quyết êm đẹp nhờ sự thông minh, nhanh nhạy của con giáp này. Tuổi Mão cũng có quý nhân phù trợ nên các vấn đề đều không phải là áp lực quá lớn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng vô cùng tốt đẹp. Người đã có cặp có đôi tiếp tục tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Các cặp vợ chồng thấu hiểu, chia sẻ cảm xúc với nhau. Người độc thân cũng thoải mái, có thể tiến tới với mối quan hệ mới.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu là người ổn định, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cũng như tính kỷ luật cao. Họ thường thực tế và hướng tới kết quả.

Và cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Sửu sẽ chào đón sự xuất hiện của những quý nhân, giúp cho công việc, tiền bạc của họ đều phát triển hơn. Tính cách của người tuổi Sửu cứng rắn và quyết đoán, đó là đức tính mà được những quý nhân coi trọng.

Quý nhân của người tuổi Sửu trong thời gian này có thể là những người đàn anh, đàn chị có kinh nghiệm, đã đạt được thành công trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể là người cùng chí hướng với người tuổi Sửu.

Trong tháng này, cuộc sống của người tuổi Sửu phần lớn là nhiều sự tích cực. Vậy nên đây cũng là thời điểm họ có thể cân nhắc, dũng cảm, kiên trì thực hiện những bước đi tiếp theo trong mục tiêu của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo