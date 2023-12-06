Từ nay đến cuối tháng 12, 3 con giáp này tài lộc vô biên, sự nghiệp thăng tiến, giàu lên trông thấy, phú quý chạm nóc

Từ nay đến cuối tháng 12 sẽ là thời gian vận khí của người tuổi Dần có những bước chuyển biến tích cực. Bản mệnh được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trong thời gian này, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Dần rất trôi chảy, hứa hẹn đem đến nguồn tài lộc dồi dào. Nếu có dự án nào ấp ủ từ lâu thì bản mệnh cũng có thể bắt tay làm ngay hoặc đầu tư, mở rộng kinh doanh trong ngày này vì có thể thắng lớn.

Trong công việc, người tuổi Dần được trao cơ hội mới. Thay vì né tránh thử thách, bản mệnh nên niềm nở đón nhận và cố gắng hết mình để thể hiện bản thân cũng như nhận về những kết quả xứng đáng.

Tuổi Hợi

Từ nay đến cuối tháng 12, người tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp nhận được rất nhiều lộc trời. Bản mệnh này sẽ sẽ đón nhận nhiều tin vui hơn, làm việc gì cũng năng suất, kiếm được khối tài sản khổng lồ.

Theo tử vi, một khoản thu bất ngờ sẽ đến trong tháng này khiến hầu bao của tuổi Hợi rủng rỉnh. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành mục tiêu và thu về những khoản lợi nhuận khủng.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội đảm nhận những trọng trách mới trong công việc. Với những người làm ăn kinh doanh, họ sẽ đạt đến thời kỳ vượng pháp khi đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Có thể thấy trong thời gian này, đường tài lộc của người tuổi Hợi rất thênh thang. Do đó, bản mệnh này nên cần tập trung và cố gắng để sớm gặt hái quả ngọt.

Tuy nhiên, tử vi cùng dự báo thời gian tới người tuổi Hợi có sức khỏe không được như ý. Vì vậy, họ cần chú ý đến cơ thể, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ tỏ ra linh hoạt và thích tự do. Họ không muốn bị ràng buộc quá mức và thích khám phá những trải nghiệm mới.

Với sự sắc bén trong suy nghĩ, con giáp này thường tìm kiếm tri thức và muốn hiểu biết sâu rộng về thế giới xung quanh. Sự tò mò và mong muốn học hỏi thường thúc đẩy họ tiến lên.

Theo tử vi, những người sinh năm Tỵ bẩm sinh có tài ăn nói nhanh nhẹn. Từ nay đến cuối tháng 12 sẽ mang lại nhiều may mắn, cơ hội phát tài và phát lộc cho tuổi Tỵ.

Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Sự hỗ trợ từ các quý nhân mang đến cho Tỵ những cơ hội làm ăn, phát huy năng lực không nhỏ. Nắm bắt cơ hội, họ có thể xoay chuyển tài vận một cách nhanh chóng.

Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tỵ còn trải qua một giai đoạn may mắn, nhất là những người làm trong lĩnh vực học thuật. Một số người có cơ hội được đi nước ngoài học tập, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp và phát triển cá nhân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo