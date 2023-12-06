Đầu năm 2024, 3 con giáp này “xuất trận” thắng lợi, tiền về đầy túi, vận đỏ như son, của cải tăng vọt, sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người sinh năm Tuất có bản chất rất thông minh và cũng là biểu tượng của lòng trung thành.

Người tuổi Tuất về sau được dự báo sẽ trở thành lãnh đạo tại công ty hay đơn vị họ làm việc. Con giáp này ăn nói thuyết phục, cư xử tốt, biết cách lấy lòng mọi người và có được một nhóm người có thể làm việc cho mình.

Vì vậy, con giáp tuổi Tuất sẽ rất nghiêm túc trong công việc, nỗ lực vượt qua mọi vấn đề gặp phải và không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một trở ngại hay vấn đề nhỏ. Họ âm thầm tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực tìm kiếm không gian phát triển cho bản thân.

Là những người người có năng lực nên người tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp thành công vào đầu năm 2024 và có thể thực hiện được ước muốn làm giàu. Vận may tài chính của họ không chỉ tiếp tục được cải thiện và chuyện tình cảm của họ cũng sẽ viên mãn.

Tuổi Tý

Theo tử vi, đầu năm 2024 là khoảng thời gian báo hiệu tài vận và sự nghiệp người tuổi Tý đi lên như diều gặp gió, tiền bạc lúc nào cũng dư dả.

Về phương diện công danh sự nghiệp, nhờ cát tinh giúp sức, bản mệnh này phát huy được sức sáng tạo của mình nên gia tăng hiệu quả và chất lượng công việc.

Từ đó, họ được lãnh đạo thưởng nóng hoặc tin tưởng giao cho những công việc quan trọng và có cơ hội thăng tiến cao vào cuối năm. Thời gian này, nếu tuổi Tý nhanh nhạy nắm bắt thời cơ này thì vận số của họ sẽ càng thăng hạng.

Về phương diện tài chính, không chỉ riêng thời gian đầu năm 2024, vận đỏ sẽ còn đi theo người tuổi Tý đến Tết Nguyên Đán. Những người làm công ăn lương có thể nhận được thưởng nóng hoặc tăng lương.

Trong khi người kinh doanh có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Bản mệnh này rất khôn khéo trong giao thiệp niên dễ dàng chinh phục các đối tác của mình.

Những hợp đồng làm ăn được ký kết thành công sẽ giúp cho họ có nguồn tài chính dồi dào. Tuy nhiên, bản mệnh này là người “ham vui” nên dễ vung tay quá trán, cần xem xét lại cách chi tiêu kẻo “rỗng túi”.

Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp bị hai hung tinh chiếu mệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, họ cần chú ý sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Tuổi Ngọ

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2024 vốn được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Đầu năm 2024, những người cầm tinh Ngựa sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Đặc biệt khi vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố.

Thời gian này, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Ngọ nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia.

Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo