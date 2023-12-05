Trong 2 ngày cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp này từ bại thành thắng, giàu nhanh như vũ bão, Thần Tài chiếu cố, tiền về như thác lũ

‏Nếu như thời gian trước, nhiều người tuổi Thân đã phải đau đầu nhức óc vì những sóng gió trong sự nghiệp, cuộc sống riêng thì trong 2 ngày cuối tuần (9/12 và 10/12), các phương diện của họ đã có bước tiến triển đều đặn.

Đặc biệt, bản mệnh được cả Chính Tài và Thiên Tài hỗ trợ trong tuần này nên có một giai đoạn vượng tài lộc trông thấy.

Càng nhiều thách thức mở ra trước mắt thì càng đồng nghĩa với nhiều cơ hội để bứt phá và thành công. Đặc biệt, khi con giáp này thể hiện được sự nhạy bén và thông minh của mình, họ có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ, giành được thành tích tốt.‏

Họ nên chú ý đến một số cơ hội đầu tư và kế hoạch tài chính có giá trị thực, đặc biệt đối với những dự án đòi hỏi sự kiên nhẫn và tích lũy lâu dài thì hãy kiên trì rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng.‏

Bên cạnh đó, về phương diện các mối quan hệ, con giáp này cũng có cát tinh Thái Âm chiếu mệnh. Nhờ vậy, họ dễ gặp được tri kỷ và quý nhân.

Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải.

Vì thế, trong giai đoạn tới đây, khi có quý nhân giúp đỡ, họ sẽ còn nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn chần chừ hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa.

Xét theo khía cạnh tình duyên, đây cũng là giai đoạn thích hợp để họ gắn kết bền chặt hơn với người yêu hoặc bạn đời của mình. ‏

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 12 con giáp là người trời sinh có mệnh phú quý. Họ luôn có khát khao về sự nghiệp rất lớn, cũng biết cách tạo ra những mục tiêu mới của riêng mình, nỗ lực vì những mục tiêu đó.

Cộng thêm tuổi Thìn thường xuyên có phúc khí từ người thân, bạn bè, có thể nói trong cuộc đời tuổi Thìn sẽ có cơ hội gặp được đại tài, tiểu tài không ngừng.

Đại đa số người tuổi Thìn khi kiếm được tiền đều rất ham, muốn kiếm thêm nữa, vì vậy tiền tài không ngừng thăng tiến.

Nếu gặp được thời cơ tốt, họ dễ dàng một đêm chuyển mình, trở thành người giàu sang, phú quý, sống cuộc sống sung sướng, hưởng lạc.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mùi có tư duy nhạy bén và sáng tạo. Họ thích thách thức và tìm kiếm cách giải quyết vấn đề một cách độc đáo và mới mẻ.

Tính cầu tiến là một đặc điểm quan trọng của con giáp này. Họ luôn muốn phát triển và cải thiện bản thân, cả trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Có thể nói, sau bao gian khổ tuổi Mùi có một cái kết có hậu. Trong 2 ngày cuối tuần (9/12 và 10/12), vận thế của con giáp này thăng hoa mạnh mẽ, chuyện vui tiếp tục diễn ra. Con giáp này gặp được những ngôi sao tốt lành trong cuộc đời.

Dù theo đuổi lĩnh vực gì, họ đều có thể làm ăn phát đạt. Trong công việc, họ được đồng nghiệp, cấp trên đánh giá cao, khách hàng tin tưởng.

Chỉ cần con giáp tuổi Mùi nắm bắt cơ hội, họ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền trong giai đoạn này, từng bước leo lên một nấc thang mới trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo