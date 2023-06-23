Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Con giáp tuổi Dậy có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn thứ 2 xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Lúc này người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Nay có Chính Quan trợ vận nên công việc của tuổi Tý tốt hơn hẳn. Lúc này bạn sẽ hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng để có thời gian dành cho việc riêng. Nhiều người sẽ nhận được kết quả tốt liên quan đến thi cử, học hành, xin việc, thăng chức hoặc chế độ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn đang triển khai công việc nhanh nhảu cho thấy hiệu quả của nó khá tốt, lúc này mọi việc gần như đã ổn thỏa. Người làm kinh doanh buôn bán, dịch vụ, du lịch thì khéo ăn khéo nói nên thu phục được khách về ủng hộ mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.