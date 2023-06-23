Trong 2 ngày 24, 25/6: 3 con giáp được Trời thương đánh bay vận vui, may mắn tràn về, tiền bạc ngập mặt, cuộc đời thong thả, niềm vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 12:45

Đây cũng là thời gian thúc đẩy cá nhân và gia đình những con giáp sau hưng vượng, khiến mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc.

 

Tuổi Dậu

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, vui vẻ và nhiệt tình. Con giáp tuổi Dậy có tài lộc nở rộ, công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi này dẫu có gặp thăng trầm, hoạn nạn cũng có quý nhân giúp đỡ.

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc. Những nỗ lực của họ đều được đền đáp xứng đáng.

Trong 2 ngày 24, 25/6: 3 con giáp được Trời thương đánh bay vận vui, may mắn tràn về, tiền bạc ngập mặt, cuộc đời thong thả, niềm vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vận trình thăng hoa nên con giáp này có thể kiếm tiền từ những “mối” khác nhau. Con giáp này có thể cân nhắc bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hoặc chí ít cũng là việc kinh doanh thời vụ để kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn thứ 2 xin được gọi tên tuổi Mão. Các bạn sẽ có một tuần mới đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. Còn nếu đang độc thân, tuổi Mão sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Chỉ cần bạn tập trung nâng cấp bản thân thì chắc chắn người đặc biệt ấy sẽ xuất hiện.

Trong 2 ngày 24, 25/6: 3 con giáp được Trời thương đánh bay vận vui, may mắn tràn về, tiền bạc ngập mặt, cuộc đời thong thả, niềm vui tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới... xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công.

Lúc này người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Nay có Chính Quan trợ vận nên công việc của tuổi Tý tốt hơn hẳn. Lúc này bạn sẽ hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng để có thời gian dành cho việc riêng. Nhiều người sẽ nhận được kết quả tốt liên quan đến thi cử, học hành, xin việc, thăng chức hoặc chế độ.

Trong 2 ngày 24, 25/6: 3 con giáp được Trời thương đánh bay vận vui, may mắn tràn về, tiền bạc ngập mặt, cuộc đời thong thả, niềm vui tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này bạn đang triển khai công việc nhanh nhảu cho thấy hiệu quả của nó khá tốt, lúc này mọi việc gần như đã ổn thỏa. Người làm kinh doanh buôn bán, dịch vụ, du lịch thì khéo ăn khéo nói nên thu phục được khách về ủng hộ mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Đúng 0h khuya ngày 24/6: Ba con giáp gặp hung hoá cát, tài lộc lên hương, dễ có bạc tỷ trong tay, thăng hoa trong mọi mặt của cuộc sống.

Đúng 0h khuya ngày 24/6: Ba con giáp gặp hung hoá cát, tài lộc lên hương, dễ có bạc tỷ trong tay, thăng hoa trong mọi mặt của cuộc sống.

Thời điểm này, cát tinh nhập mệnh, thần tài ưu ái, thời cơ kéo đến, ba con giáp sau đây càng làm càng thành công, càng làm càng thu về nhiều tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 24/6 tu vi ngay 25/6 tu vi ngay 26/6

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy