Trong 10 ngày tới đây, những con giáp sau sẽ tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để trong năm mới

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 11:29

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây nhận tiền 'chảy' vào túi rủng rỉnh, không lo thiếu của ăn của để trong năm mới trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày sắp tới, con giáp may mắn này sẽ gặp khá nhiều thuận lợi và tiền sẽ "chảy như nước" vào túi bởi vì bạn là người cứng rắn, không nản lòng trong công việc. Song song đó, bạn biết kết giao, được nhiều người yêu quý nên ngày càng có nhiều quý nhân nâng đỡ, do đó, con đường tiến thân của bạn cũng ngày càng rộng mở. Đồng thời, bạn cũng nên lưu ý rằng đừng ngại thể hiện và nhún nhường trước mọi cơ hội khi làm việc. 

Song, khi muốn đầu tư vào một việc gì đó, bạn phải tỉnh táo khi nhận được nhiều tin tức khác nhau, thật giả lẫn lộn. Bởi vì bạn rất dễ bị lừa gạt và mất một khoản chi phí lớn.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp này đa phần là người có tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Vì vậy, bạn thường được quý nhân giúp đỡ và hậu vận hưởng nhiều phúc lộc. Đồng thời, trong 10 ngày tới, bạn sẽ  tìm được dự án ưng ý, vận hành không khó.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bạn có chút trực trặc và không được thuận lợi. Với những người đang có đôi có cặp, nhân duyên không thuận, trong tình cảm đôi bên không còn nhiều tâm sức để quan tâm đến nhau, cũng không lo được việc riêng của nhau, có rạn nứt. Với những người độc thân thì có dấu hiệu tốt hơn, bạn trở nên hấp dẫn cao độ và không gặp khó khăn gì khi thu hút nửa kia của mình. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này có vận trình khá tốt và sẽ có những dự án phù hợp với bạn trong cuộc sống và công việc. Đồng thời, bạn sẽ vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. 

Tuy nhiên, bạn cần tập trung và hết mình với công việc ngay từ giai đoạn đầu thì kết quả đạt mỹ mãn. Tài lộc hanh thông, nếu có mâu thuẫn từ trước thì có thể hòa giải và nắm bắt thời cơ.

con giap may man 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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