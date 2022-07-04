Trong 10 ngày tới (5/7 - 14/7): Quý nhân nắm tay đưa đường chỉ lối, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp có hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi lối mòn cũ, tài vận lên hương, cuộc sống thăng hoa

Tử vi dự báo người tuổi Ngọ sẽ rũ sạch vận xui trong 10 ngày tới (5/7 - 14/7). Thời gian tới Ngọ đón hỷ sự liên miên, không còn muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.

Trong 10 ngày tới, cơ hội làm giàu sẽ đến với người đang xông xáo làm ăn, chấp nhận thử thách để hướng tới cái lợi lớn hơn và xa hơn trong tương lai. Đang trên đà may mắn, Ngọ hãy thỏa sức phát triển bản thân. Vì vận son kéo dài liên tiếp nên Ngọ sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Tuy nhiên, Ngọ chớ nên an phận kẻo may mắn trôi qua mất.

Những người làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và áp lực lớn có thể trút bỏ được những bất bình bấy lâu. Vận khí của bản mệnh sẽ ngày càng khởi sắc, hanh thông hơn trước rất nhiều.

Một khi con giáp này nắm bắt tốt cơ hội thì chỉ vài năm tới, tài sản của bản mệnh sẽ vượt chỉ tiêu. Ngọ sẽ không cần lo lắng nhiều đến tiền bạc vì Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý từ 5/7 đến 14/7, sẽ lật ngược tình thế và thu về vận may mạnh nhất chỉ trong một lần, được Quán Thế Âm phù hộ nên đường tài lộc siêu suôn sẻ, tài lộc đến như nước chảy, và số tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên nhiều lần trong vòng 10 ngày tới, tạo thêm sức nặng cho cuộc sống tương lai.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Tý sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mắn.

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Tý cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có vẻ hơi dè dặt và nhút nhát. Họ ngại thể hiện mình, thích sống an phận. Cũng bởi vì vậy mà thực lực của con giáp này đôi khi khi bị đánh giá thấp. Nhưng trên thực tế, những người tuổi Tỵ rất mạnh mẽ và có tiềm năng vô hạn.

Từ ngày 5/7 đến ngày 14/7, đối với người tuổi Tỵ, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc!

Thời gian này, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Những nỗ lực mà tuổi Tỵ bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa.

Điều quan trọng nhất là chính vào thời gian này Tỵ đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn, con giáp này quả thực là những người có phúc khí hơn người.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm