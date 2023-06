Trong 10 ngày tới (5/7 - 14/7): Quý nhân nắm tay đưa đường chỉ lối, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp có hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi lối mòn cũ, tài vận lên hương, cuộc sống thăng hoa

Những người làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và áp lực lớn có thể trút bỏ được những bất bình bấy lâu. Vận khí của bản mệnh sẽ ngày càng khởi sắc, hanh thông hơn trước rất nhiều.

Trong 10 ngày tới, cơ hội làm giàu sẽ đến với người đang xông xáo làm ăn, chấp nhận thử thách để hướng tới cái lợi lớn hơn và xa hơn trong tương lai. Đang trên đà may mắn, Ngọ hãy thỏa sức phát triển bản thân. Vì vận son kéo dài liên tiếp nên Ngọ sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Tuy nhiên, Ngọ chớ nên an phận kẻo may mắn trôi qua mất.