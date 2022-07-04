Những người mang mệnh tuổi Trâu vốn thuộc tuýp người cần cù bù thông minh. Bản mệnh luôn tự thân vận động lại có đầu óc tính toán, biết cách vun vén cuộc sống dù là lúc khó khăn nhất.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ 0h ngày 7/7 trở đi, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Sửu sẽ có kiếm tiền rất dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản . Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Sửu sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

Với tinh thần chăm chỉ và siêng năng ấy, tuổi Sửu rất được lòng các quan bề trên nên mọi việc từ ngày 7/7 này được dự đoán sẽ trăm bề thuận lợi. Bản mệnh không sợ thiếu thốn cái gì, thậm chí tài khoản nhảy số liên tục và có khả năng trở thành đại gia trong năm nay.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách ổn định. Họ không bao giờ hành xử vội vàng, nóng nảy mà luôn biết nhẫn nại chờ thời cơ, nắm bắt cơ hội vào những thời điểm quan trọng nhất. Con giáp tuổi Mùi có nhiều bạn bè, tính cách khiêm tốn, ham học hỏi nên có lợi thế về các mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 7/7, người tuổi Mùi sẽ bước vào một giai đoạn mới. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, lại thêm vận chính tài vô cùng vượng phát nên có thể coi đây là thời điểm “Phúc Lộc song toàn” của người tuổi Mùi.

Từ thời điểm này trở đi, con giáp này kiếm tiền thuận lợi như trở bàn tay, chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, thu nhập tăng lên. Đáng nói dù là thu nhập từ tiền lương hay các khoản kiếm thêm bên ngoài cũng đều tăng lên đáng kể. Ngoài ra, con giáp tuổi Mùi ngày càng được người nhà yêu quý, tin cậy, giá trị bản thân cũng ngày được cải thiện. Thời gian tới, họ còn có thể đón một khoản lợi nhuận lớn bất ngờ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân không chỉ lạc quan, ổn định mà còn khá tham vọng. Trong cuộc sống, con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn, không lãng phí thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 0h đêm ngày 7/7, người tuổi Thân sẽ nhận những niềm vui bất ngờ. Họ cũng có thể đạt được những thành công đáng kể, đẩy nhanh sự phát triển của sự nghiệp.

Từ đây đến cuối năm, mọi mơ ước của người tuổi Thân có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm