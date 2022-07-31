Trời cao ấn định vận may cho 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), quý nhân cầm tay chỉ lối đến thành công, quyền thế nắm trọn trong tay

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 17:07

Trong 3 ngày đầu tuần sẽ có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, cuộc sống có khả năng thăng hoa ngoạn mục.

Tuổi Hợi

Thời gian qua tuổi Hợi đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, thậm chí là cuộc sống gặp khá nhiều sóng gió về mặt tinh thần. Thế nhưng, với sự kiên cường và sự nỗ lực không ngừng, tuổi Hợi cũng bước qua được vận hạn, đang từng bước khôi phục tinh thần lẫn vật chất. Trong 3 ngày đầu tuần sẽ là thời khắc để tuổi Hợi lấy lại những gì đã mất, cuộc sống cũng đang dần được cải thiện từng chút một.

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước qua thời gian này, tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai, những vất vả ngày trước đều được đền đáp xứng đáng. Con giáp sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu. Tuổi Hợi sẽ tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp xây dựng cuộc sống sung túc, thời gian sau này không lo cơm áo gạo tiền, đặc biệt tình tiền ngày càng thăng hoa. 

Trời cao ấn định vận may cho 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), quý nhân cầm tay chỉ lối đến thành công, quyền thế nắm trọn trong tay - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần sẽ là thời khắc để tuổi Hợi lấy lại những gì đã mất, cuộc sống cũng đang dần được cải thiện từng chút một - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, 3 ngày đầu tuần sẽ mang đến nhiều triển vọng cho người tuổi Ngọ. Những tháng đầu năm tuổi Ngọ tuy gặp được nhiều may mắn nhưng sau đó lại phải đối mặt với không ít trắc trở, có những giai đoạn họ thật sự nản chí và không muốn tiếp tục. Tuy nhiên, may mắn tuổi Ngọ là người sống lý trí, luôn biết tự sốc lại tinh thần để tìm cách giải quyết vấn đề của mình.

Mọi chuyện trước đây có thể không thuận lợi nhưng bước sang thời gian này, tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Ngoài ra, tuổi Ngọ còn gặp được nhiều cơ hội tốt giúp họ tìm được hướng đi mới, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Con giáp ít nhất xây dựng được cơ ngơi bền vững, nếu không cũng kiếm được khoản tiền lớn để dành kinh doanh làm ăn trong năm sau, may mắn hơn sẽ có thể đổi đời trong chớp mắt.

Trời cao ấn định vận may cho 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), quý nhân cầm tay chỉ lối đến thành công, quyền thế nắm trọn trong tay - Ảnh 2
Tử vi học có nói, 3 ngày đầu tuần sẽ mang đến nhiều triển vọng cho người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào 3 ngày đầu tuần tới đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Sửu làm lại cuộc đời. Thời gian vừa qua, tuổi Sửu đã đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí có người bị ảnh hưởng tài vận nặng nề. Thế nhưng, tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ siêng năng, sức lao động chính là sự đầu tư của họ trong tương lai, họ tin rằng chỉ cần nỗ lực thì mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tử vi học có nói, thời gian này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ giai đoạn này trở đi, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời. Tuổi Sửu dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng. Con giáp tuổi Sửu sẽ giàu có và thành công trong sự nghiệp.

Trời cao ấn định vận may cho 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), quý nhân cầm tay chỉ lối đến thành công, quyền thế nắm trọn trong tay - Ảnh 3
Vào 3 ngày đầu tuần tới đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Sửu làm lại cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 41 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn