Trên gương mặt xuất hiện 4 dấu hiệu này, phụ nữ chuẩn bị phát tài trong năm Tân Sửu, chỉ ai may mắn mới có

Tâm linh - Tử vi 20/01/2021 07:00

Dưới đây là những dấu hiệu hiếm có xuất hiện trên gương mặt của phụ nữ may mắn, chuẩn bị tinh thần đón điềm báo phát tài trong năm Tân Sửu.

Mắt sáng đón tin vui bủa vây

Ánh mắt sáng, long lanh luôn là dấu hiệu của sự vượng sắc. Dấu hiệu này cho thấy bạn là người phụ nữ may mắn, sắp đón nhận tin vui khá lớn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn không chỉ mang lộc về nhà mà còn mang tin vui đến cho người thân.

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Phụ nữ may mắn thường có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại mắt lờ đờ, trong mắt xuất hiện nhiều mạch máu đỏ, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang không tốt. Bạn đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc, chuyện gia đình cũng gặp nhiều rắc rối. Lời khuyên cho bạn là nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến sức khỏe, vận trình của mình.

Dấu hiệu ở ấn đường

Theo nhân tướng học, khi phần ấn đường xuất hiện màu đỏ, vàng hoặc tím sáng là dấu hiệu vượng sắc. Bạn là người đàn bà may mắn, lộc lá đổ về như thác nước tiêu hoài không hết.

Ngược lại nếu ấn đường xỉn màu là điềm báo xui xẻo, có nhiều chuyện rắc rối sắp xảy ra với bạn trong thời điểm này. Tương lai có thể bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, công việc gặp khá nhiều trục trặc.

Đầu mũi đỏ chiêu tài

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Nếu thấy ấn đường có màu ửng đỏ, có thể bạn sắp nhận được tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Mũi đại diện cho tiền tài, công danh và sự nghiệp. Khi thấy mũi đỏ ửng, cánh mũi nở, đó là dấu hiệu điềm báo tiền bạc viên mãn, công danh phất lên như diều gặp gió. Nhưng nếu đầu mũi chuyển sang màu tối thì nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với tiểu nhân.

Má hồng hào đón lộc

Đây là nét tướng của phụ nữ không chỉ mang đến nhiều điều may mắn cho gia đạo, mà còn giúp chồng con ăn nên làm ra. Người độc thân tiền tình viên mãn, cuộc sống giàu sang trong năm Tân Sửu. Người có gia đình chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Ngược lại phần má khô ráp, chuyển sang màu xám là điều không tốt. Bạn sắp đối mặt với nhiều chuyện không may mắn trong cuộc sống, nhất là công việc.

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Đây là nét tướng chứng tỏ phụ nữ có cuộc sống giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung đây là dấu hiệu của sự giàu sang, nếu có thì xin chúc mừng bạn. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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