Trong 99 ngày tới, 3 con giáp bị tiểu nhân làm ‘xáo trộn’ cuộc sống, công danh lụn bại

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, bị tiểu nhân làm “xáo trộn” vận trình, công danh gặp nhiều rắc rối, tiền bạc thất thoát nhiều trong 99 ngày tới.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có thời gian khó khăn, gian nan vì bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Trong công việc, bạn không được công nhận, cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Những việc bạn làm đều không có kết quả tốt khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, sức khỏe tuột dốc không phanh.

Thìn là con giáp xui xẻo đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bị sao xui xẻo chiếu mệnh nên tình tiền không như ý. Thậm chí còn xảy ra nhiều chuyện buồn phiền không dứt, tiền bạc không mấy vượng sắc. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói đừng thẳng thắn quá mức ảnh hưởng đến công việc bản thân đang phụ trách trong giai đoạn này.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp xui xẻo, gặp phải nhiều chuyện buồn phiền từ trên trời rơi xuống. Thậm chí thời điểm này còn xảy ra kiện tụng, làm việc mệt mỏi nhưng không được công nhận. Thậm chí bạn còn vướng vào nhiều họa thị phi, công việc không diễn ra như ý muốn.

Tỵ gặp nhiều chuyện buồn đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không nhận được tin vui. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng vì không tìm được duyên lành. Người có gia đình, vợ chồng cãi nhau nhiều hơn vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút, ảnh hưởng nhiều đến công việc đang phụ trách.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp đen đủi gặp nhiều họa từ trên trời rơi xuống. Công việc bạn đang phụ trách đều xảy ra chuyện buồn không như ý muốn. Bạn làm mười nhưng không được công nhận, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Những việc được giao cũng không hoàn thành tốt, điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Dậu bị tiểu nhân hãm hại đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho bạn nên tự vực dậy tinh thần, khó khăn rồi cũng qua, hãy tập trung hơn để vượt qua nhiều chướng ngại trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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