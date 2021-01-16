5 ngày đầu tháng 2, 3 con giáp bận bù đầu vì tiền đổ về ngập nhà, tình yêu hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 16/01/2021 14:00

Dưới đây là những con giáp giàu có bận bù đầu vì tiền đổ về ngập nhà, không biết tiêu như thế nào cho hết, tình yêu thì thăng hoa trong 5 ngày đầu tháng 2 sắp tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu được sao may mắn chiếu mệnh, ưu ái nên làm gì cũng đạt được thành công vang dội. Thu nhập của bạn trong thời điểm này tăng lên mức đáng báo động, tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc trời ban.

con giap giau co 1
Sửu là con giáp giàu có bậc nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tuổi Mão có cuộc sống lên hương thăng hoa như diều gặp gió. Bạn làm một hưởng mười, vận trình có nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng gắn bó, hòa thuận hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có bận bù đầu vì tiền cứ đổ về liên tục. Trong thời điểm này, công việc của bạn gặp khá nhiều áp lực. Tuy nhiên bạn cũng vượt qua dễ dàng và giải quyết êm đẹp, ít khi gặp khó khăn. Bạn là con giáp chăm chỉ nên có nhiều thành tựu trong công việc. Cấp trên ấn tượng vì sự giỏi giang, cần cù của bạn. Không dựa dẫm vào bất cứ ai cũng đạt được thành công nhất định.

con giap giau co 2
Thân đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận tình tiền của bạn vô cùng vượng sắc, diễn ra như ý bản thân mong muốn. Tuy nhiên cũng để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến vận trình đang tốt của mình.

Tuổi Ngọ

con giap giau co 3
Ngọ không chỉ may mắn mà còn giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ là con giáp giỏi giang, không những vậy còn may mắn nhất trong 5 ngày đầu tháng 2. Mọi việc bạn làm đều đạt được thành tựu lớn, cấp trên đánh giá cao về khả năng làm việc cũng như giải quyết vấn đề của bạn. Được quý nhân nâng đỡ nên bạn sẽ gặp khá nhiều vận may. Có thể biến hung thành cát, ít khi rơi vào bế tắc trong công việc hay chuyện tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tháng tới được sao Hồng Loan - Thiên Hỷ chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tình phất lên như diều gặp gió

3 tháng tới được sao Hồng Loan - Thiên Hỷ chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tình phất lên như diều gặp gió

Dưới đây là những con giáp may mắn được sao Hồng Loan - Thiên Hỷ chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông, tình tiền phất lên như diều gặp gió trong 3 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang