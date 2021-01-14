3 con giáp ‘giả ngốc’ nhưng thực tế khôn hết phần thiên hạ, không kiếm bạc lẻ chỉ kiếm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 14/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp thông minh nhưng luôn “giả ngốc”, âm thầm kiếm tiền siêu đỉnh, là đại gia ngầm khiến ai cũng nể phục sát đất.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần thông minh nhưng luôn giả vờ mình ngốc nghếch. Bạn tài giỏi trong mọi việc nhưng luôn âm thầm dùng hành động để chứng minh chứ không nói nhiều. Những người tuổi Dần có tài kiếm tiền siêu đỉnh, không lo kiếm bạc lẻ chỉ kiếm bạc tỷ.

con giap thong minh 1
Dần là con giáp thông minh nhưng luôn giả ngốc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà vận trình của bạn thăng hoa, đời sống lên hương vô đối. Bạn là con giáp trách nhiệm và luôn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Nhờ tấm lòng lương thiện, bạn được Thần Phật phù trợ ban cho nhiều lộc lá lớn. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt hơn mong đợi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp thông minh hết phần thiên hạ nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân ngốc nghếch. Bạn là đại gia nhưng có cuộc sống vô cùng đơn giản, không màu mè nên ít ai nhận ra bạn giàu. Những người tuổi Dậu có số mệnh khá tốt, đi đến đâu cũng được yêu mến. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng học hỏi nên cơ hội thăng tiến ngày càng nhiều.

con giap thong minh 2
Dậu giàu có, vượng sắc hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp giàu có, nắm số tiền lớn, khối tài sản khủng trong tay. Những dự án bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt. Cấp trên, đồng nghiệp luôn đánh giá cao khả năng của bạn.

Tuổi Hợi

Hợi đón nhận nhiều tin vui lớn, công việc tình duyên đều viên mãn. Những người tuổi Hợi sống khá khiêm tốn, giỏi giang nhưng vẫn tỏ ra bản thân là người bình thường. Bạn có đầu óc sáng tạo, thông minh hơn người nên đạt được khá nhiều thành tựu khi còn trẻ.

con giap thong minh 3
Hợi có nhiều tin vui, tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có bản lĩnh và giữ vai trò lãnh đạo trong công việc khiến ai cũng nể phục sát đất. Bạn có nhiều ưu điểm và phát huy đúng chỗ nên vận trình vô cùng hanh thông, kiếm được số tiền khá khủng. Nói chung vận trình của bạn không sợ khổ, càng về hậu vận càng giàu có ngút trời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối năm Canh Tý, 3 con giáp xảy ra bất trắc nhưng đầu năm Tân Sửu vận trình vụt sáng, phúc lộc đầy nhà

Cuối năm Canh Tý, 3 con giáp xảy ra bất trắc nhưng đầu năm Tân Sửu vận trình vụt sáng, phúc lộc đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp, cuối năm Canh Tý 3 con giáp này xảy ra trục trặc nhưng đầu năm Tân Sửu vận trình sẽ vụt sáng, tài chính chạm đỉnh không còn lo hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang