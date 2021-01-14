3 con giáp ‘giả ngốc’ nhưng thực tế khôn hết phần thiên hạ, không kiếm bạc lẻ chỉ kiếm bạc tỷ

Theo tử vi 12 con giáp, Dần thông minh nhưng luôn giả vờ mình ngốc nghếch. Bạn tài giỏi trong mọi việc nhưng luôn âm thầm dùng hành động để chứng minh chứ không nói nhiều. Những người tuổi Dần có tài kiếm tiền siêu đỉnh, không lo kiếm bạc lẻ chỉ kiếm bạc tỷ.

Vì vậy mà vận trình của bạn thăng hoa, đời sống lên hương vô đối. Bạn là con giáp trách nhiệm và luôn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Nhờ tấm lòng lương thiện, bạn được Thần Phật phù trợ ban cho nhiều lộc lá lớn. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt hơn mong đợi.

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp thông minh hết phần thiên hạ nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân ngốc nghếch. Bạn là đại gia nhưng có cuộc sống vô cùng đơn giản, không màu mè nên ít ai nhận ra bạn giàu. Những người tuổi Dậu có số mệnh khá tốt, đi đến đâu cũng được yêu mến. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng học hỏi nên cơ hội thăng tiến ngày càng nhiều.

Dậu giàu có, vượng sắc hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con giáp giàu có, nắm số tiền lớn, khối tài sản khủng trong tay. Những dự án bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt. Cấp trên, đồng nghiệp luôn đánh giá cao khả năng của bạn.

Tuổi Hợi

Hợi đón nhận nhiều tin vui lớn, công việc tình duyên đều viên mãn. Những người tuổi Hợi sống khá khiêm tốn, giỏi giang nhưng vẫn tỏ ra bản thân là người bình thường. Bạn có đầu óc sáng tạo, thông minh hơn người nên đạt được khá nhiều thành tựu khi còn trẻ.

Hợi có nhiều tin vui, tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có bản lĩnh và giữ vai trò lãnh đạo trong công việc khiến ai cũng nể phục sát đất. Bạn có nhiều ưu điểm và phát huy đúng chỗ nên vận trình vô cùng hanh thông, kiếm được số tiền khá khủng. Nói chung vận trình của bạn không sợ khổ, càng về hậu vận càng giàu có ngút trời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm