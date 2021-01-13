Cố gắng đến mấy cũng bị phụ công, thị phi réo gọi tên 3 con giáp cực xui trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo cố gắng đến mấy cũng không được công nhận, thị phi réo gọi khắp nơi, xui tận mạng trong 7 ngày tới. Hãy cẩn thận!

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần bị thị phi réo tên, nằm yên cũng dính đạn trong 7 ngày tới. Có nhiều việc không đi đúng hướng như bạn mong muốn nên công việc gặp nhiều trục trặc không giải quyết được.

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Dần là con giáp xui xẻo, gặp nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian 7 ngày tới tình hình tài chính của bạn giảm sút, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Những người tuổi Dần tốn khá nhiều tiền cho những việc lặt vặt, linh tinh. Bạn nên cân nhắc trong chi tiêu tiền bạc để không vướng tình cảnh thiếu trước hụt sau.

Lời khuyên cho tuổi Dần là nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ, làm việc cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Cẩn thận trong chuyện tiền bạc, tránh cho người khác vay mượn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp xui xẻo, cố gắng làm việc nhưng không được công nhận. Bị thị phi réo gọi nên bạn gặp nhiều chuyện xui tận mang. Vận trình của bạn hung lấn cát, tiền bạc thất thoát khá nhiều khiến tinh thần vô cùng sa sút. Bạn phải đối mặt với khá nhiều áp lực, công việc không ổn định, bị cấp trên khiển trách khá nhiều vì sai lầm của bản thân.

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Dậu mắc nhiều sai sót trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để không mắc nhiều sai sót. Vì sự lơ là của bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội thể hiện khả năng của bản thân. Trong thời điểm này, bạn nên quan tâm đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp đen đủi, công việc không gặp nhiều tin vui. Tinh thần của bạn sa sút, công việc không như ý muốn thường xuyên bị cấp trên khiển trách. Những cố gắng của bạn trong thời điểm này không được công nhận, làm nhiều nhưng không hưởng được. Hãy chú ý đến tài chính, đừng tiêu xài quá phung phí mà thiếu trước hụt sau.

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Hợi có công việc không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Hợi độc thân không tìm được duyên lành. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra nhiều chuyện tranh chấp, xung đột.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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