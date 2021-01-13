Cuối năm Canh Tý, 3 con giáp xảy ra bất trắc nhưng đầu năm Tân Sửu vận trình vụt sáng, phúc lộc đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp , Mão xảy ra nhiều chuyện bất trắc vào cuối năm Canh Tý. Nhưng đừng quá lo lắng, đầu năm Tân Sửu bạn sẽ có vận trình vụt sáng, phúc lộc đầy nhà. Những người tuổi Mão chỉ cần ngồi không đếm tiền, lộc lá tự động đổ về chất đầy nhà. Bạn được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên con đường tiền bạc cứ thế phất lên như diều gặp gió.

Bạn là con giáp mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước sóng gió. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng có nhiều điều đáng nói. Người độc thân sẽ thoát ế trong nháy mắt.

Theo tử vi mới nhất, Mùi cuối năm vướng phải nhiều rắc rối không ngờ đến. Nhưng hãy yên tâm đầu năm, mọi sự sẽ hanh thông, vận trình của bạn sẽ bước sang một trang mới đầy màu sắc hơn. Con đường tài lộc của bạn trong năm Canh Tý gặp không ít khó khăn. Nhưng khi bước sang năm mới, mọi việc sẽ bắt đầu đi đúng quỹ đạo, tiền bạc cũng được cải thiện nhiều hơn.

Mùi tha hồ đếm tài đếm lộc trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Mùi nên dành thời gian cho đối phương. Vì thời điểm này rất dễ có kẻ thứ ba chen ngang khiến mối quan hệ của bạn gặp nhiều rạn nứt. Hãy chú ý để không đánh mất hạnh phúc của bản thân.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giàu có, được ơn trơn ban cho nhiều lộc lá nên tình tiền viên mãn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo, cấp trên có cái nhìn ấn tượng về bạn. Đồng nghiệp cũng yêu mến vì sự nhiệt tình, giúp đỡ người khác không ngại khó khăn. Nhờ điều này nên gặp khó khăn, bạn cũng được giúp sức nhiệt tình, vượt qua rắc rối mà không tốn quá nhiều công sức.

Dậu có công việc ổn định, duyên lành như ý - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Dậu độc thân tìm được duyên lành. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm