Cảnh báo 3 con giáp cho mượn 1 đồng mất tận 10 đồng, tài chính, sức khỏe suy giảm trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 13/01/2021 14:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo cẩn thận cho vay mượn tiền bạc trong 2 tuần tới vì sẽ tiền mất tật mang vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên cẩn thận đừng cho vay mượn trong thời điểm này. Đừng tin tưởng người khác quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Nhất là những người thân thiết với mình. Nên cẩn thận chuyện tiền bạc để không lâm vào cảnh nợ nần, tiền mất tật mang.

con giap xui xeo 1
Dần là con giáp xui xẻo, không tập trung vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới, bạn nên tập trung hơn trong công việc. Cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc được giao. Bên cạnh đó sức khỏe, tài chính cũng suy giảm khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp xui xẻo lâm vào cảnh nợ nần tiền mất tật mang. Cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn không giải quyết được. Công việc bị cấp trên khiển trách vì chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tập thể. Không những vậy, bạn còn gặp vô số chuyện buồn về tài chính khiến tinh thần tụt dốc không phanh. Thời điểm này, bạn nhận được tin sốc là bị quỵt tiền, số tiền cho mượn trước đây đã không cánh mà bay.

con giap xui xeo 2
Thìn bị khiển trách vì làm việc mắc nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thìn độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng cãi vã gay gắt, mâu thuẫn đẩy lên đến cao trào không giải quyết được.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp đen đủi bị khiển trách vì không hoàn thành đúng tiến độ làm việc. Cấp trên, đồng nghiệp không hài lòng về cách làm việc của bạn. Hãy chấn chỉnh lại thái độ của mình để không còn mắc nhiều sai lầm trong thời điểm này. Bên cạnh đó nên chú ý sức khỏe, vì có thể bạn sẽ mắc nhiều bệnh vặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.

con giap xui xeo 3
Tỵ vướng phải nhiều họa lớn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt thời điểm này đừng cho ai vay mượn vì sẽ vướng phải cảnh tiền mất tật mang. Những mối quan hệ tốt cũng không còn khiến tinh thần của bạn mệt mỏi. Bạn nên biết từ chối những lời vay mượn tiền trong giai đoạn này để bảo vệ túi tiền của bản thân mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Lật ngược thế cờ trong tuần tới, 3 con giáp này chuyển rủi thành may, tài lộc tăng vọt

Lật ngược thế cờ trong tuần tới, 3 con giáp này chuyển rủi thành may, tài lộc tăng vọt

Dưới đây là con giáp giàu có chuyển rủi thành may, tài chính tăng vọt, từ nghèo hóa giàu lật ngược tình thế ngoạn mục trong tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp đen đủi

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang