Cảnh báo 3 con giáp cho mượn 1 đồng mất tận 10 đồng, tài chính, sức khỏe suy giảm trong 2 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên cẩn thận đừng cho vay mượn trong thời điểm này. Đừng tin tưởng người khác quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình của bản thân. Nhất là những người thân thiết với mình. Nên cẩn thận chuyện tiền bạc để không lâm vào cảnh nợ nần, tiền mất tật mang.

Trong 2 tuần tới, bạn nên tập trung hơn trong công việc. Cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc được giao. Bên cạnh đó sức khỏe , tài chính cũng suy giảm khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp xui xẻo lâm vào cảnh nợ nần tiền mất tật mang. Cuộc sống của bạn gặp nhiều khó khăn không giải quyết được. Công việc bị cấp trên khiển trách vì chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tập thể. Không những vậy, bạn còn gặp vô số chuyện buồn về tài chính khiến tinh thần tụt dốc không phanh. Thời điểm này, bạn nhận được tin sốc là bị quỵt tiền, số tiền cho mượn trước đây đã không cánh mà bay.

Thìn bị khiển trách vì làm việc mắc nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thìn độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng cãi vã gay gắt, mâu thuẫn đẩy lên đến cao trào không giải quyết được.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp đen đủi bị khiển trách vì không hoàn thành đúng tiến độ làm việc. Cấp trên, đồng nghiệp không hài lòng về cách làm việc của bạn. Hãy chấn chỉnh lại thái độ của mình để không còn mắc nhiều sai lầm trong thời điểm này. Bên cạnh đó nên chú ý sức khỏe, vì có thể bạn sẽ mắc nhiều bệnh vặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.

Tỵ vướng phải nhiều họa lớn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt thời điểm này đừng cho ai vay mượn vì sẽ vướng phải cảnh tiền mất tật mang. Những mối quan hệ tốt cũng không còn khiến tinh thần của bạn mệt mỏi. Bạn nên biết từ chối những lời vay mượn tiền trong giai đoạn này để bảo vệ túi tiền của bản thân mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm