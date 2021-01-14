3 chỗ này của phụ nữ càng CÓ DA CÓ THỊT càng sinh lộc, sau 35 tuổi phúc đức dồi dào nằm duỗi mà ăn

Tâm linh - Tử vi 14/01/2021 07:00

Đây là những bộ phận của phụ nữ càng đầy đặn càng sinh lộc lớn, sau 35 tuổi phúc đức sẽ vô cùng dồi dào, chỉ cần ngồi không cũng có tiền tiêu không ngớt tay.

Những bộ phận của phụ nữ càng có da có thịt càng tốt, đừng vội giảm cân kẻo mất hết lộc lá trời ban, khổ hạnh không dứt ra được.

Má đầy đặn

Theo nhân tướng học, đây là bộ phận của phụ nữ càng mũm mĩm càng sinh lộc. Người sở hữu vùng má mỏng, trũng sẽ mang lại nhiều khó khăn cho người thân, vận trình tiền bạc lận đận không gặp nhiều may mắn.

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Đây là bộ phận của phụ nữ càng đầy đặn càng giàu - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại người có vùng má đầy đặn, mũm mĩm vận trình sẽ thăng hoa. Người kinh doanh có thu nhập ổn định, tìm được khách hàng tiềm năng. Bạn duyên dáng nên buôn một lời mười, tha hồ tận hưởng sự giàu sang.

Đặc biệt là sau 35 tuổi, bạn cầu gì được nấy, tiền bạc tiêu hoài không hết. Không những vậy còn mang lộc lá, may mắn đến cho chồng con nên được yêu thương, cưng chiều như trứng mỏng. Đối với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến. Nói chung vận trình của bạn thành công vang dội, tài chính không lo nghĩ.

Mông đầy đặn

Mông đại diện cho vận tiền tài vượng sắc. Người có mông đầy đặn có khả năng sinh nở tốt nên ai cưới được làm vợ sẽ vô cùng may mắn. Bạn là người phụ nữ may mắn, không chỉ mang tài lộc về cho bản thân mà còn hốt hết sự giàu sang của thiên hạ về cho gia đình. Khi còn độc thân, bạn là công chúa của cha mẹ. Khi có gia đình, bạn là nữ hoàng của chồng con giúp gia đình hưng thịnh hơn.

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Phụ nữ có mông càng đầy đặn càng may mắn ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là từ 35 tuổi trở đi, vận trình của bạn sẽ ngày một dồi dào, nằm duỗi mà ăn không lo lắng về bất cứ điều gì. Cuộc sống về già của bạn cũng không phải lo nghĩ vì có chồng con bên cạnh, không sợ cô đơn.

Cằm đầy đặn

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Sở hữu nét tướng này, phụ nữ có của ăn của để dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sở hữu cằm đầy đặn thường khá giỏi giang, bản lĩnh. Bạn có tài nên xây dựng cơ ngơi lớn, giàu có hơn người. Không những vậy còn giúp chồng ăn nên làm ra, con cái bạn sinh ra cũng giỏi giang, thông minh. Đặc biệt vận trình từ 35 tuổi trở đi sẽ vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy. Bạn không thành rồng cũng thành phượng, nói chung sẽ không sợ khổ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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