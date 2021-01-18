Rằm tháng Chạp ‘thiên thời địa lợi nhân hòa’, 3 con giáp thăng hạng nhan sắc, thăng hoa tình yêu, thăng tiến trong công việc

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón nhận nhiều tin vui lớn. Không chỉ nhan sắc được thăng hạng mà tình yêu, công việc cũng thăng hoa vô đối. Thời điểm này, bạn hốt hết vận may của thiên hạ, không sợ vướng bất cứ rắc rối hay khó khăn gì. Vận may của tuổi Thân có cú lội ngược dòng kinh điển từ nghèo hóa giàu trong chớp mắt.

Tuổi Thân được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên làm gì cũng đạt được thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm việc nhưng phải ăn uống đầy đủ.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân không ngừng đón nhận tin vui về tình yêu, cũng như tiền bạc. Đặc biệt, vào Rằm tháng Chạp sắp tới, bạn có cơ hội phát tài phát lộc, thời tới cản không kịp tha hồ mà hưởng lộc trời ban.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn tiền bạc thi nhau đổ về tiêu hoài không hết. Công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể, đúng như bản thân mong muốn. Công việc không chỉ suôn sẻ mà còn thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lớn.

Tý đón nhận nhiều tin vui bất ngờ trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp thông minh, tài giỏi, có khả năng tự lập nên không dựa vào bất cứ sự giúp đỡ của ai cũng một mình vượt qua nhiều sóng gió. So với những con giáp khác, người tuổi Tý gặt hái được khá nhiều thành tựu đáng nể trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng như ý, người độc thân không còn vướng phải mối quan hệ rắc rối.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn Rằm tháng Chạp, bạn có nhiều cơ hội xây dựng sự nghiệp lớn, cấp trên khen ngợi tài năng của bạn hết lời. Người tuổi Mùi khá tham vọng, có ý chí tiến thủ nên vượt qua nhiều khó khăn và đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Thời điểm này, công việc của tuổi Mùi thuận lợi, những kế hoạch riêng của bạn được thực hiện trơn tru, ít xảy ra khó khăn hay ai cản đường.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm