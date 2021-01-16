3 con giáp nữ phải cầm hết tiền của chồng, gia đạo mới thịnh vượng giàu có trong năm Tân Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, nữ tuổi Mão có số may mắn mang lại nhiều điều tốt lành cho chồng con. Người đàn ông nào có vợ tuổi này giữ tiền đảm bảo "chắc như bắp", tiền cứ hết rồi lại đầy. Gia đạo ngày càng hanh thông, vượng sắc tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc trời ban.

Những người tuổi Mão biết làm ăn, biết suy nghĩ cho gia đình nên hôn nhân viên mãn. Nữ tuổi Mão được chồng yêu mến, tin tưởng cho giữ chìa khóa kho bạc. Vì vậy mà tiền cứ tăng lên đều đều, không bao giờ thất thoát đồng nào.

Tuổi Mão nhìn xa trông rộng, biết lường trước mọi điều khó khăn nên có thể vượt qua một cách dễ dàng, ít khi gặp sóng gió. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Mão luôn cần cù, siêng năng nên được trời Phật thương ban cho cuộc sống sung túc.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp nữ có bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh. Người tuổi Dần sau khi kết hôn mang mệnh vượng phu ích tử, có quyền lực nên được chồng tôn trọng và yêu thương hết lòng. Bạn được Thần Tài chiếu cố nên số mệnh may mắn hơn người. Không những vậy còn mang vận may ngút trời đến cho gia đình nên được chồng con yêu thương.

Dần có bản lĩnh được chồng con yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Dần khá bản lĩnh, nói một là một, hai là hai khiến ai cũng nể phục sát đất. Bạn là người phụ nữ của gia đình, giỏi giang quán xuyến nhà cửa nên có hôn nhân viên mãn. Người chồng nào để vợ tuổi Dần giữ tiền đảm bảo chỉ có tăng chứ không giảm.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân được chồng con hết mực yêu thương vì tâm lý, nhiệt tình. Bạn không bắt ép chồng con làm điều mình thích mà luôn tôn trọng họ. Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách lạc quan nên mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Bạn thông minh, tự lập nên không dựa dẫm vào chồng vẫn có thể tự mình sống tốt.

Thân mang may mắn đến cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trong số những con giáp, phụ nữ tuổi Thân có khả năng làm giàu rất cao, tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc ơn trên ban cho. Ngoài ra, người tuổi Thân cũng rất hiền lành nên được nhiều người yêu mến, là người mẹ người vợ tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm