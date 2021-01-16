3 con giáp nữ phải cầm hết tiền của chồng, gia đạo mới thịnh vượng giàu có trong năm Tân Sửu

Tâm linh - Tử vi 16/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp nữ bản lĩnh cầm hết tiền của chồng nên gia đạo hưng thịnh, giúp chồng con ăn nên làm ra giàu có ngút trời trong năm Tân Sửu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nữ tuổi Mão có số may mắn mang lại nhiều điều tốt lành cho chồng con. Người đàn ông nào có vợ tuổi này giữ tiền đảm bảo "chắc như bắp", tiền cứ hết rồi lại đầy. Gia đạo ngày càng hanh thông, vượng sắc tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc trời ban.

con giap nu 1
Mão là con giáp nữ được chồng yêu thương hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão nhìn xa trông rộng, biết lường trước mọi điều khó khăn nên có thể vượt qua một cách dễ dàng, ít khi gặp sóng gió. Đặc biệt đối với phụ nữ tuổi Mão luôn cần cù, siêng năng nên được trời Phật thương ban cho cuộc sống sung túc.

Những người tuổi Mão biết làm ăn, biết suy nghĩ cho gia đình nên hôn nhân viên mãn. Nữ tuổi Mão được chồng yêu mến, tin tưởng cho giữ chìa khóa kho bạc. Vì vậy mà tiền cứ tăng lên đều đều, không bao giờ thất thoát đồng nào.

Tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần là con giáp nữ có bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh. Người tuổi Dần sau khi kết hôn mang mệnh vượng phu ích tử, có quyền lực nên được chồng tôn trọng và yêu thương hết lòng. Bạn được Thần Tài chiếu cố nên số mệnh may mắn hơn người. Không những vậy còn mang vận may ngút trời đến cho gia đình nên được chồng con yêu thương.

con giap nu 2
Dần có bản lĩnh được chồng con yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Dần khá bản lĩnh, nói một là một, hai là hai khiến ai cũng nể phục sát đất. Bạn là người phụ nữ của gia đình, giỏi giang quán xuyến nhà cửa nên có hôn nhân viên mãn. Người chồng nào để vợ tuổi Dần giữ tiền đảm bảo chỉ có tăng chứ không giảm.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân được chồng con hết mực yêu thương vì tâm lý, nhiệt tình. Bạn không bắt ép chồng con làm điều mình thích mà luôn tôn trọng họ. Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách lạc quan nên mang lại nhiều nguồn năng lượng tích cực cho gia đình. Bạn thông minh, tự lập nên không dựa dẫm vào chồng vẫn có thể tự mình sống tốt.

con giap nu 3
Thân mang may mắn đến cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trong số những con giáp, phụ nữ tuổi Thân có khả năng làm giàu rất cao, tha hồ ngồi không hưởng phúc lộc ơn trên ban cho. Ngoài ra, người tuổi Thân cũng rất hiền lành nên được nhiều người yêu mến, là người mẹ người vợ tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tiền bạc không mời mà đến, phú quý lâm môn trong 3 tuần tới: 3 con giáp này chuẩn bị mở túi hứng tiền

Tiền bạc không mời mà đến, phú quý lâm môn trong 3 tuần tới: 3 con giáp này chuẩn bị mở túi hứng tiền

Dưới đây là những con giáp may mắn tiền không mời mà tự đến tận nhà gõ cửa, phú quý lâm môn trong 3 tuần tới, chỉ cần ngồi không mở túi hứng tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp phụ nữ may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang