Trẻ sinh vào 6 ngày âm này một đời phước lành ấm thân, là ngọn nguồn thịnh vượng giàu có cho cha mẹ

Trẻ sinh vào 6 ngày âm này có gót chân phú quý, đi đến đâu cũng có phước lành may mắn, quý nhân nâng đỡ

Mùng 2 và 8 âm lịch

Dù có thành đạt ở xã hội nhưng khi về nhà đứa trẻ này vẫn hiếu thuận với cha mẹ, sống tình cảm với người thân. Đứa trẻ này chính là ngọn nguồn thịnh vượng cho cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào 2 ngày này đáng yêu, năng động. Khi còn nhỏ, trẻ là tâm điểm trong nhà, luôn đem đến niềm vui cho mọi người. Khi trưởng thành, trẻ thông minh, học một hiểu mười. Càng lớn thì trẻ càng gặp được quý nhân giúp gặt hái thành công, có sự nghiệp vẻ vang, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù có thành đạt ở xã hội nhưng khi về nhà đứa trẻ này vẫn hiếu thuận với cha mẹ, sống tình cảm với người thân. Đứa trẻ này chính là ngọn nguồn thịnh vượng cho cha mẹ.