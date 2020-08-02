Trẻ sinh vào 6 ngày âm này một đời phước lành ấm thân, là ngọn nguồn thịnh vượng giàu có cho cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 02/08/2020 05:03

Nếu sinh đúng 6 ngày sinh âm lịch này, trẻ một đời ấm thân sung sướng, đi đến đâu cũng có phước lành, quý nhân theo chân. Không chỉ vậy, trẻ còn mang thịnh vượng giàu có đến cho cha mẹ.

Trẻ sinh vào 6 ngày âm này có gót chân phú quý, đi đến đâu cũng có phước lành may mắn, quý nhân nâng đỡ

Mùng 2 và 8 âm lịch

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Dù có thành đạt ở xã hội nhưng khi về nhà đứa trẻ này vẫn hiếu thuận với cha mẹ, sống tình cảm với người thân. Đứa trẻ này chính là ngọn nguồn thịnh vượng cho cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào 2  ngày này đáng yêu, năng động. Khi còn nhỏ, trẻ là tâm điểm trong nhà, luôn đem đến niềm vui cho mọi người. Khi trưởng thành, trẻ thông minh, học một hiểu mười. Càng lớn thì trẻ càng gặp được quý nhân giúp gặt hái thành công, có sự nghiệp vẻ vang, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù có thành đạt ở xã hội nhưng khi về nhà đứa trẻ này vẫn hiếu thuận với cha mẹ, sống tình cảm với người thân. Đứa trẻ này chính là ngọn nguồn thịnh vượng cho cha mẹ.

Ngày 12 và 19

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Trẻ sinh vào ngày âm lịch này là người lương thiện, chân thành và tốt bụng - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh vào ngày âm lịch này là người lương thiện, chân thành và tốt bụng. Từ nhỏ, trẻ không chỉ thông minh mà còn kiên định với quan điểm của mình. Trẻ sống hòa đồng, có lòng thương người nên hay giúp đỡ người khó khăn. Trẻ có nhiều bạn bè, được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Khi trẻ trưởng thành sẽ có sự nghiệp thành đạt, tài sản không ngừng gia tăng.

Ngày 22 và 27

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Khi trẻ trưởng thành sẽ có vị trí cao trong sự nghiệp, thu nhập ngày càng tăng, giúp gia đình giàu có, cha mẹ tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ có ngày sinh âm lịch này là những thiên thần vui vẻ, lạc quan. Trẻ sống chăm chỉ, kiên trì trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, trẻ luôn giữ được tâm thế tích cực, lạc quan về tương lai tốt đẹp. Dù không tài giỏi nổi bật nhưng những đứa trẻ này luôn bền bỉ cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ. Khi trẻ trưởng thành sẽ có vị trí cao trong sự nghiệp, thu nhập ngày càng tăng, giúp gia đình giàu có, cha mẹ tự hào.

Tử vi ngày sinh chỉ một phần nói lên vận mệnh của con người. Thành công, sự giàu có vẫn phụ thuộc vào sự cố gắng, phấn đấu của từng người.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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