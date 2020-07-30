Phụ nữ tuổi Tý là người lãng mạn, đặc biệt là trong chuyện giường chiếu . Họ biết mình muốn gì, cần gì khi trên giường. Họ tận hưởng cảm giác ngọt ngào, thăng hoa từ chuyện ấy. Không chỉ vậy, họ còn biết cách mang đến cảm giác khó quên cho đối phương, lan truyền cảm giác tuyệt vời khi gần bên nhau.

Đây là 3 con giáp có khả năng " chuyện ấy " tuyệt đỉnh, cho bạn đời cảm giác thăng hoa không thể quên.

Phụ nữ tuổi Tý thích khám phá và thỏa mãn bản thân. Họ hết mình trong cuộc yêu nhưng không có nghĩa là người trăng hoa, lẳng lơ. Họ tinh tế thấu hiểu bạn đời, cho bản thân và đối phương cảm giác tận hưởng tự do trong chuyện phòng the.

Đối với con giáp này, chuyện giường chiếu không đơn giản là tình dục thỏa mãn nhu cầu, mà còn là sự gắn kết thấu hiểu nội tâm, cùng mang đến cho nhau khoái cảm. Họ đặc biệt có chính kiến trong chuyện gần gũi. Họ sẽ tận hưởng cuộc yêu mà không để ý đến đánh giá, cái nhìn của người khác, đặc biệt là những định kiến cổ hủ.

Từ cá tính này, phụ nữ tuổi Tý có vẻ đẹp gợi cảm từ ngoại hình đến nội tâm. Họ luôn tự tin lôi kéo bạn đời vào cuộc yêu nóng bỏng.

Phụ nữ tuổi Tý có mệnh Kim có yêu cầu khắt khe hơn trong vấn đề hòa hợp nội tâm. Nếu tình yêu không đủ lớn họ sẽ không lên giường. Nhưng với người mệnh Thủy thì có quan niệm thoải mái hơn, họ có thể chỉ cần bạn tình mà không quá quan tâm đến chuyện tình yêu. Tuy nhiên, tuổi Tý vẫn quan trọng nhân phẩm của đối phương hơn.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ được trời ban vẻ ngoài gợi cảm. Sức quyến rũ ở họ có từ thời con gái. Càng trưởng thành, va chạm với xã hội thì họ càng có vẻ đẹp rung động lòng người. Đôi khi, con giáp này tìm đến chuyện ấy để thỏa mãn nhu cầu.

Phụ nữ tuổi Tỵ là một trong 12 con giáp có yêu cầu cao về chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ là một trong 12 con giáp có yêu cầu cao về chuyện giường chiếu. Họ yêu bản thân, muốn cho mình tận hưởng những cảm giác thăng hoa. Nhu cầu của con giáp này khá cao.

Trong chuyện ấy, phụ nữ tuổi Tỵ luôn tìm kiếm sự mới mẻ. Phụ nữ mệnh Mộc quan trọng đến kỹ năng của bạn đời, họ xem đó là một phần không thể thiếu để có hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi con giáp, tuổi Dậu có vẻ đẹp hấp dẫn cùng nét duyên ngầm “chết người”.

Dù tuổi Dậu nếm trải chuyện ấy khá muộn nhưng một khi đã biết qua thì họ sẽ có yêu cầu cho chuyện này. Nếu bạn đời khi bên họ không đủ yêu thương, không cho họ cảm giác thăng hoa thì con giáp này dễ chán.

Nhiều phụ nữ tuổi Dậu luôn tìm kiếm nội tâm của mình thông qua chuyện giường chiếu. Họ thể hiện sức hút quyến rũ, gợi cảm của mình khi gần gũi bạn đời.

Họ thể hiện sức hút quyến rũ, gợi cảm của mình khi gần gũi bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình cảm trục trặc thì đời sống tình dục của con giáp này cũng bị ảnh hưởng. Họ dễ bị cảm xúc dẫn lối, bỏ quên lý trí mà phải hối hận về sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.