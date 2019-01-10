Top con giáp trở thành ‘thợ săn tiền’ túi lúc nào cũng rủng rỉnh, phải sắm nhiều két sắt mới chứa đủ trong cuối tháng 1/2019

Tuổi Dần được cấp trên đánh giá cao về năng lực giải quyết vấn đề. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc. Vào cuối tháng 1 là thời điểm vận mệnh của Dần vô cùng thịnh vượng. Bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ lớn. Nếu hoàn thành xuất sắc, tiền thưởng, tiền lương sẽ đổ về không ngừng.

Bạn không phải lo những ngày tháng sắp đến sẽ lâm vào tình cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Thời điểm này bạn được quý nhân giúp đỡ nên kế hoạch nào cũng được thực hiện thành công. Dần có tài lãnh đạo nên có thể bạn sẽ được “chỉ điểm” lên vị trí mới cao hơn.

Thìn làm việc có trách nhiệm, khi mắc lỗi sai đều đứng ra gánh vác chứ không đổ cho ai. Đây là điều giúp bạn tiến cao hơn trong sự nghiệp của mình. Tết sắm đến bạn sẽ nhận được số tiền khủng không phải ai cũng có. Chắc chắn bạn sẽ được hưởng cái Tết lớn, sung túc bên gia đình, người thân của mình. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ bấy lâu nay, Thìn nhanh chóng có được vị trí lớn trong công việc.

Thìn không lo nghèo khó trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà tiền bạc đổ về ngày một nhiều hơn, không lo phải lo thiếu trước hụt sau. Về phương diện tình duyên, Thìn sẽ sớm tìm được niềm vui của mình. Có thể cả hai sẽ tiến đến mối quan hệ lâu dài và có cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn. Cuối tháng 1 sắp tới, Thìn sẽ nhận được nhiều của nả trời ban, túi lúc nào cũng rủng rỉnh suốt mùa Tết.

Tuổi Mão

Mão trở thành “thợ săn tiền thưởng” bậc nhất trong cuối tháng 1 sắp tới. Bạn được ơn trên ân điểm nên tiền cứ đổ về túi không ngừng nghỉ. Nhờ tính cách chân thành, hiền lành nên Mão được nhiều người yêu mến. Bạn không sợ bị tiểu nhân hãm hại vì đã có bạn bè, người thân xung quanh giúp đỡ vượt qua.

Mão có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Mão là con giáp từ khi sinh ra đã mang mệnh quý nhân. Đến khi lớn lên, bạn sẽ trở thành người có ích cho xã hội và được mọi người trọng dụng. Mão sẽ kiếm được khá nhiều tiền vào cuối tháng 1 này để hưởng cái Tết ấm no, hạnh phúc. Bạn nên chuẩn bị tinh thần vì niềm vui có thể sẽ ập đến liên tục trong năm Kỷ Hợi này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm