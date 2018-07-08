Top con giáp nữ càng tăng cân càng giàu có, trở thành mỹ nhân tiền tỷ vạn người mê

Tâm linh - Tử vi 08/07/2018 12:51

Những con giáp nữ dưới đây càng tăng cân càng có nhiều tiền trong túi, sở hữu khối tài sản khủng lồ, cuộc sống giàu có hơn người.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nữ càng tăng cân càng giàu có, trở thành mỹ nhân tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 1
Ngọ càng tăng cân càng có nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ý định giảm cân, bạn nên dừng lại ngay. Vì những người tuổi Ngọ khi giảm cân sẽ mất hết phúc khí, cuộc sống có phần bấp bênh hơn. Chỉ khi bạn tăng cân, sự giàu sang, thịnh vượng mới tìm đến. Khi  nạp đủ năng lượng cho bản thân, bạn mới có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền. Cuộc sống của Ngọ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiêu hết rồi tiền sẽ tự động đổ về. Tuy nhiên không vì vậy mà bạn lười lao động. Ngọ vẫn chăm chỉ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phấn đấu hết mình để đạt được những điều bản thân mong muốn. Ngọ hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân, đừng làm việc quá sức nên dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ càng tăng cân càng giàu có, trở thành mỹ nhân tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 2
Sửu tướng mạo giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có tính cách thật thà, chất phác. Bạn sở hữu ngoại hình dễ thương, mũm mĩm và đó cũng là vũ khí lợi hại nhất mang lại nhiều may mắn cho bạn. Những người tuổi Sửu càng tăng cân, cuộc sống sẽ càng bình yên, thảnh thơi hơn. Bạn có nhiều cơ hội làm giàu, nhờ vào tài năng nói khéo léo, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Sửu hãy bồi bổ và nạp năng lượng nhiều hơn cho bản thân để có sức khỏe kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có vậy cuộc sống của bạn mới hoàn hảo thật sự.

Tuổi Thân

Top con giáp nữ càng tăng cân càng giàu có, trở thành mỹ nhân tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 3
Thân nên chú ý đến sức khỏe và bồi bổ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thân thông minh, tài trí hơn người. Bạn có tính cách lạc quan, yêu đời, quý nhân giúp đỡ nên làm chuyện gì cũng hanh thông, dễ dàng vượt qua kiếp nạn. Thân đừng quá giữ gìn vóc dáng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn hãy ăn uống điều độ để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Chỉ có vậy, bạn mới thật sự có nhiều cơ hội trong việc kiếm tiền. Khi càng tăng cân, tinh thần của bạn sẽ càng phấn chấn và tỉnh táo hơn. Và lúc đó, vận may sẽ kéo đến ồ ạt, bạn không muốn nắm bắt cũng không được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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