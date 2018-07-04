Top con giáp nữ nếu lấy chồng sớm sẽ bị đứt gánh giữa đường, tình duyên lận đận, truân chuyên

Những con giáp nữ dưới đây có đường tình duyên trắc trở, nếu lấy chồng sớm sẽ lận đận, khổ sở không dứt ra được.

Tuổi Hợi Hợi không nên kết hôn sớm kẻo gãy gánh giữa đường - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Hợi có vẻ ngoài thật thà, chất phác nên được nhiều người yêu mến. Xung quanh bạn luôn có nhiều người muốn theo đuổi, tán tỉnh. Tuy nhiên Hợi đừng vội vàng yêu đương, kết hôn với ai đó khi tuổi còn quá trẻ. Bởi khi lấy chồng sớm, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc quán xuyến nhà cửa và chăm sóc chồng con. Do tính cách còn trẻ con, bốc đồng, cuộc hôn nhân của bạn có nguy cơ đổ vỡ rất cao. Vì tính cách khá ngây ngô nên bạn không đủ sức để giải quyết những việc khó khăn xảy ra.

Tuổi Mùi Mùi nên tập trung cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi sống rất tình cảm, được nhiều người yêu mến. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, lại ăn nói duyên dáng nên được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Bạn trải qua nhiều mối tình nhưng vô cùng chóng vánh, không tiến xa hơn. Tuy nhiên, Mùi đừng quá xem trọng việc yêu đương, cũng đừng nghĩ lấy chồng sớm để yên nhờ tấm thân. Bởi khi thành lập gia đình quá sớm, bạn sẽ bị đứt gánh giữa đường, con đường hôn nhân khá lận đận và truân chuyên. Hãy cố gắng kiếm nhiều tiền, phấn đấu vì sự nghiệp khi còn trẻ. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu của mình kẻo lại hối hận.

Tuổi Sửu Sửu đừng nhận lời yêu ai quá vội vàng - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Sửu rất chăm chỉ, chân thành, cũng vì vậy mà bị nhiều người lừa gạt tình cảm. Tuy nhiên bạn sống khá mơ mộng nên thường vướng vào những rắc rối không đáng có. Sửu luôn mong muốn một cuộc hôn nhân màu hồng, nhưng khi dấn thân rồi lại vỡ mộng. Cũng vì vậy mà bạn vô cùng thất vọng, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống đó ngay lập tức. Thế nên trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ đắn đo, đừng để bản thân hối hận với những quyết định của mình. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp đường công danh rộng mở nhưng tình duyên lại có phần hẩm hiu trong tháng 7/2018 Những con giáp dưới đây cầu gì được nấy, công danh xán lạn, nhưng tình duyên có phần kém sắc, đừng nhận lời yêu ai trong tháng 7/2018.

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