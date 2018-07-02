Top con giáp hóa giải đen đủi, vận mệnh vụt sáng trong chớp mắt, tiền bạc đổ về không ngớt

Tâm linh - Tử vi 02/07/2018 16:33

Thời gian trước những con giáp này gặp nhiều điều rủi ro, nhưng sắp tới sẽ nhanh chóng được hóa giải, vận mệnh vụt sáng nhanh chóng, tiền tài, tình duyên đều khởi sắc.

Tuổi Tý

Top con giáp hóa giải đen đủi, vận mệnh vụt sáng trong chớp mắt, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh 1
Tý đón nhận nhiều niềm vui trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian từ đầu năm đến nay, Tý gặp khá nhiều biến động trong công việc lẫn tình duyên. Bạn thường gặp nhiều khó khăn trong công việc, cố gắng bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể. Về chuyện tình duyên cũng bị người khác phản bội, lừa gạt. Những vấn đề này khiến cho Tý lao tâm khổ tứ, tinh thần sa sút trầm trọng. Tuy nhiên từ nay, bạn sẽ không còn phải vất vả, mệt mỏi vì những điều đó nữa. Trong sự nghiệp, Tý được cấp trên thừa nhận công sức và tài năng. Vì vậy bạn có nhiều cơ hội học hỏi, kiếm tiền và thăng quan tiến chức hơn trong tương lai. Tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, bạn tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Có thể cả hai sẽ chung sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Tuổi Dần

Top con giáp hóa giải đen đủi, vận mệnh vụt sáng trong chớp mắt, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh 2
Dần hóa giải mọi vận đen, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Dần hóa giải được những vận xui đeo bám, sự nghiệp, tình duyên vụt sáng nhanh chóng. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp đỡ, thăng quan tiến chức là chuyện bình thường. Những khoản tiền đầu tư trước đó cũng tiến triển vượt trội, thu về nguồn lại khủng khiến ai cũng ghen tỵ. Đặc biệt từ nay đến cuối năm, tiền lương, thưởng của bạn cũng tăng nhanh, được cấp trên trọng dụng giao nhiều dự án quan trọng. Còn về chuyện tình duyên, những người tuổi Dần độc thân sẽ sớm tìm được một nửa lý tưởng. Những người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau.

Tuổi Mão

Top con giáp hóa giải đen đủi, vận mệnh vụt sáng trong chớp mắt, tiền bạc đổ về không ngớt - Ảnh 3
Mão có nhiều may mắn vượt qua nhiều kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh đen đủi của Mão nhanh chóng được hóa giải, vượt qua nhiều kiếp nạn. Bạn được quý nhân phù trợ nên con đường tiền tài rộng mở. Túi tiền của Mão ngày càng phình to, may mắn cũng đổ về không ngớt. Bạn nên chuẩn bị tâm lý để đón chào những điều tốt đẹp sắp đến. Chuyện tình cảm của bạn sẽ bước sang trang mới khởi sắc hơn. Đối phương là người tốt, có thể quan tâm và yêu thương bạn suốt cuộc đời. Vì thế đừng bỏ lỡ cơ hội của bản thân kẻo hối hận không kịp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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