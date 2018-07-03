Top con giáp đường công danh rộng mở nhưng tình duyên lại có phần hẩm hiu trong tháng 7/2018

Tâm linh - Tử vi 03/07/2018 16:47

Những con giáp dưới đây cầu gì được nấy, công danh xán lạn, nhưng tình duyên có phần kém sắc, đừng nhận lời yêu ai trong tháng 7/2018.

Tuổi Thân

Top con giáp đường công danh rộng mở nhưng tình duyên lại có phần hẩm hiu trong tháng 7/2018 - Ảnh 1
Thân có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp của Thân vô cùng rộng mở, có nhiều cơ hội thăng tiến và học hỏi. Tuy nhiên về phần tình duyên có phần không thuận lợi. Bạn gặp phải nhiều người có ác ý, chỉ muốn lợi dụng, không muốn có mối quan hệ lâu dài. Vì thế đừng vội nhận lời tán tỉnh của bất cứ ai, kẻo lại tổn thương chính mình. Trong tháng 7, Thân cầu gì được nấy, tiền tài đỏ rực, may mắn bủa vây khắp lối. Bạn nên đầu tư vào bất động sản hoặc lĩnh vực chuyên môn để thu về nguồn lợi khủng. Thời điểm này bạn cũng nên cân nhắc lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn kẻo rước họa thị phi vào thân.

Tuổi Mùi

Top con giáp đường công danh rộng mở nhưng tình duyên lại có phần hẩm hiu trong tháng 7/2018 - Ảnh 2
Mùi không nên vướng vào chuyện yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi thường bị tình cảm chi phối lý trí. Nếu gặp vấn đề gì trong yêu đương, bạn sẽ sa sút tinh thần và làm ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy để tránh những rắc rối không cần thiết, thời điểm này bạn không nên yêu đương hay tán tỉnh bất cứ ai. Mùi nên tập trung cho công việc trong thời gian này để thu về nhiều nguồn lợi khủng. Bởi tháng 7 là thời điểm vàng để Mùi dấn thân làm ăn, đầu tư vào những dự án lớn. Bạn sẽ mang về nguồn thu nhập nhất định, có khi đủ dùng cho tương lai.

Tuổi Tuất

Top con giáp đường công danh rộng mở nhưng tình duyên lại có phần hẩm hiu trong tháng 7/2018 - Ảnh 3
Tuất nên tập trung cho công việc để tìm kiếm cơ hội cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuất thông minh, lanh lợi trong công việc nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Bạn sở hữu khối tài sản khủng khi còn trẻ. Do chăm chỉ làm ăn nên đến tuổi trung niên Tuất không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Thời điểm tháng 7 này sẽ vô cùng khởi sắc, con đường sự nghiệp của bạn sẽ rực rỡ, thăng quan tiến chức là chuyện thường tình. Tuy nhiên, Tuất đừng tập trung tâm trí của mình vào chuyện yêu đương kẻo lại ảnh hưởng đến sự nghiệp và cơ hội phát triển trước mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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