Top con giáp may mắn nhất tuần (6/1 – 12/1): Tiền ập xuống đầu, càng gần Tết Canh Tý càng đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 06/01/2020 09:49

Số trời đã định, những con giáp may mắn nhất tuần từ 6/1 – 12/1 này sẽ uống no lộc trời, thần tài rót tiền vào túi, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Những con giáp may mắn nhất tuần này chỉ việc nằm ngửa mà ăn, tình tiền viên mãn, càng về cuối tuần càng vượng tài lộc, của nả chất đống.

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 Hợi đại phú đại quý, của nả chất đống khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, điềm đạm và sống bao dung. Họ chẳng sân si với người, càng không ganh đua với đời nên càng về hậu vận càng được quý nhân nuông chiều, thần tài thương yêu.

Sách tử vi tuần mới có nói, từ 6/1 – 12/1 con giáp giàu có này sẽ hút cạn lộc trời, ăn nên làm ra. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Hợi còn đại phú đại quý, của nả chất đống khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Càng về cuối tuần túi Thân càng chật cứng tiền, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu nên Thân chắc chắn sẽ gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai. Dù đã trở thành đại gia, của nả đầy nhà nhưng con giáp giàu sang này không hề khinh người hay ghét bỏ ai nên càng thêm phúc thêm phần.

Trong tuần mới này, nhờ có quý nhân chiếu cố nồng hậu Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm được món tiền khá hậu hĩnh. Càng về cuối tuần túi Thân càng chật cứng tiền, sung sướng như tiên.

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Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Mão sẽ được đáp đền xứng đáng với cơ hội đổi đời, - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, thiện lương và rất chân thành. Dù không giàu có nhưng họ chưa bao giờ từ chối những lời nhờ vả, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khốn khó hơn mình. Vậy nên, con giáp này tích được nhiều công đức, càng về hậu vận càng ăn nên làm ra.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Mão chính là con giáp sung túc đủ đầy nhất tuần. Dù hiện tại đang khốn khó, cơ cực đến mấy Mão cũng đừng lo lắng bởi khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực bạn sẽ được đáp đền xứng đáng với cơ hội đổi đời, tương lai xán lạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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