Top con giáp may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 6/2023: Thăng tiến không ngừng trong công việc, tiền bạc của vây, thoải mái tiêu pha

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 13:34

Tử vi con giáp dự đoán, trong 10 ngày cuối tháng 6 này, thu nhập của 3 con giáp dưới đây sẽ tăng lên nhanh chóng, có của ăn của để, tiền vàng đầy két.

Tuổi Ngọ

Ngọ sống khá phóng khoáng, thích tự do, không muốn bị gò bó. trong 10 ngày cuối tháng 6 này, Ngọ sẽ có được những gì mình mơ ước. Những áp lực công việc bấy lâu nay cũng được giải quyết êm đẹp, không còn khiến tâm trạng của bạn tệ hại như trước. Thời điểm này, bạn nên chú trọng vào những kỹ năng mềm của bản thân.

Chắc chắn khi rèn luyện những điều đó, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng ngoài mong đợi. Bởi Ngọ có số quý nhân nên đi đâu, làm gì cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ. Bạn làm gì hết mình nên ông trời sẽ không phụ lòng.

Top con giáp may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 6/2023: Thăng tiến không ngừng trong công việc, tiền bạc của vây, thoải mái tiêu pha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 10 ngày cuối tháng 6 này, tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến tháng sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, vào thời điểm này Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn.

Top con giáp may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 6/2023: Thăng tiến không ngừng trong công việc, tiền bạc của vây, thoải mái tiêu pha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là những người thật thà, hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Sửu thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Trong 10 ngày cuối tháng 6 này, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài có lộc. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Đặc biệt, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa, ngay trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

Top con giáp may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 6/2023: Thăng tiến không ngừng trong công việc, tiền bạc của vây, thoải mái tiêu pha - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp chuyển vận, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc

Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp chuyển vận, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc

3 con giáp sau đây chuyển vận, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc trong tháng 4 Âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 54 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'