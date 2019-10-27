Top con giáp là con cưng của trời, được thần tài rót lộc vào nhà, đếm tiền sái tay trong tháng 11/2019

Tâm linh - Tử vi 27/10/2019 16:30

Tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tha hồ gánh tiền vào nhà, đổi đời trong chớp mắt khiến ai cũng mừng thay.

Là con cưng của trời, lại được bề trên nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, phú quý phát tài trong tháng 11/2019.

con giap may man 1
Càng về cuối năm 2019, con giáp may mắn này càng vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi là người bản lĩnh, khôn ngoan và khá mưu mẹo. Ngày thường dĩ hòa vi quý, tử tế là thế nên Mùi được rất nhiều người quý mến, thương yêu, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Càng về cuối năm 2019, Mùi càng vượng vận tài lộc, muốn nghèo cũng không được. Đặc biệt, chỉ cần bước chân vào tháng 11, con giáp giàu có này sẽ được thần tài gõ cửa liên tục. Thăng chức tăng lương, làm đâu thắng đó, tình tiền phơi phới chính là phúc đức mà con giáp này xứng đáng nhận được.

con giap may man 2
Tháng 11/2019, cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp Thân một bước đổi đời, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân sẽ gặp khá nhiều may mắn bất ngờ trong tháng 11 này. Nhờ sự quyết đoán, kiên định và hết lòng trong công việc nên Thân được cấp trên cất nhắc, trao cho cơ hội lội ngược dòng. Chỉ cần tin vào chính mình, nỗ lực không ngừng thì thứ Thân có được không chỉ sự nghiệp hiển vinh mà tiền tỷ trong tay chỉ là chuyện nhỏ.

Tháng 11/2019, cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp Thân một bước đổi đời, giàu sau một đêm. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, chẳng mấy chốc trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

con giap may man 3
Đã sung túc lại càng an nhàn, đã phú quý lại càng phát tài chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành lại hay giúp đỡ những người khốn khó hơn mình nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Dù gặp phải khó khăn, gian khổ hay bị tiểu nhân hãm hại Hợi đều sẽ tai qua nạn khỏi, bình yên vô sự.

Trong 30 ngày tới, tài chính của con giáp giàu sang này sẽ có chuyển biến ngoạn mục. Đã sung túc lại càng an nhàn, đã phú quý lại càng phát tài chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 may mắn ngút trời, tháng 12 tiền ập vào nhà, thăng hoa rực rỡ

3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 may mắn ngút trời, tháng 12 tiền ập vào nhà, thăng hoa rực rỡ

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, uống no lộc trời. Sang năm 2020 họ càng giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo