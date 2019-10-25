3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 may mắn ngút trời, tháng 12 tiền ập vào nhà, thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25/10/2019 04:11

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, uống no lộc trời. Sang năm 2020 họ càng giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất cuối năm 2019 này, bạn sẽ có tháng 11 với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tháng 12 của nả đầy nhà, sang năm 2020 viên mãn đủ đầy.

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Chẳng những song hỷ lâm môn, tài lộc gõ cửa, con giáp may mắn này còn dư sức mua nhà tậu xe, có trong tay bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp chịu thương chịu khó, nỗ lực không ngừng để vươn lên trong cuộc sống nên Thân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ có tham vọng làm giàu, có ý chí quật cường nên dẫu lớn lên trong nghèo khó nhưng sẽ tự biến mình thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong nay mai.

Những tháng cuối năm Kỷ Hợi, con giáp giàu sang này sẽ phất lên như diều gặp gió. Chẳng những song hỷ lâm môn, tài lộc gõ cửa, Thân còn dư sức mua nhà tậu xe, có trong tay bạc tỷ khiến ai cùng xuýt xoa ngưỡng mộ.

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Càng về cuối năm 2019 con giáp may mắn nhất năm này càng thêm phúc thêm phần, đắc tài đắc lộc- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, người tuổi Tý dù là nam hay nữ giới đều thông minh, quyết đoán và có chính kiến. Họ có tư duy độc lập, không thích dựa dẫm hay bám víu vào bất cứ ai, kể cả gia đình. Vậy nên, trên đường công danh dù trắc trở đủ đường nhưng Tý vẫn khẳng định được vị thế của bản thân, thành công rực rỡ.

Càng về cuối năm 2019 con giáp may mắn nhất năm này càng thêm phúc thêm phần, đắc tài đắc lộc. Đặc biệt, Tý còn có cơ may trúng số độc đắc, bỗng chốc trở thành con giáp giàu có hơn người, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

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Không chỉ những tháng cuối năm 2019, bước sang năm 2020 con giáp may mắn này càng đại phú đại quý, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, trách nhiệm vô cùng. Chính thái độ nghiêm túc, tích cực ấy của Ngọ đã giúp họ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến liên tục.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám bước qua thị phi Ngọ ắt có tài vận chuyển biến tích cực. Không chỉ những tháng cuối năm 2019, bước sang năm 2020 con giáp này càng đại phú đại quý, phát tài cực to.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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