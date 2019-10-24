3 con giáp đại cát đại lợi, đổi đời chẳng khác gì trúng số độc đắc trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/10/2019 14:26

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên 3 con giáp may mắn này sẽ rút cạn ví thần tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Là con cưng của trời nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc tăng tiến, phú quý phát tài trong 45 ngày tới khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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 Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng làm ăn phát đạt, sự nghiệp hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp nên người tuổi Mùi gặp khá nhiều điều thuận lợi trong công việc, cuộc sống. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền, song hỷ lâm môn.

Trong 45 ngày cuối năm, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ Mùi sẽ làm đâu thắng đó, hái ra tài lộc. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng làm ăn phát đạt, sự nghiệp hưng thịnh. Đổi đời trong chốc lát, có nhà lầu xe sang là chuyện dễ như trở bàn tay với Mùi.

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Cơ hội làm ăn tìm đến tận cửa, bề trên đưa đường chỉ lối nên Tuất sẽ có những tháng cuối năm tài lộc dồi dào, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, Tuất là người điềm đạm, chân thành và sống có trách nhiệm nên chắc chắn sẽ công thành danh toại. Những tháng đầu năm khá lận đận, chông chênh nhưng từ đây đến 45 ngày tới con giáp giàu có này sẽ có cơ may lội ngược dòng, gánh lộc về nhà tới tấp.

Được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ nên Tuất sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Cơ hội làm ăn tìm đến tận cửa, bề trên đưa đường chỉ lối nên Tuất sẽ có những tháng cuối năm tài lộc dồi dào, nằm trên đống vàng.

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Vận may đeo bám còn khiến Dậu phải giàu ú ụ, đếm tiền sái tay trong năm 2020 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu gặp được khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Dám nghĩ dám làm lại cầu tiến nên càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, vị thế của mình.

Tử vi phương Đông có nói, trong 45 ngày tới Dậu sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được. Vận may đeo bám còn khiến con giáp này phải giàu ú ụ, đếm tiền sái tay trong năm 2020 tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp cả đời không lo thiếu tiền, phát tài trước tuổi 30

3 con giáp cả đời không lo thiếu tiền, phát tài trước tuổi 30

Bất kể sinh ra trong nghèo khó hay giàu có thì 3 con giáp may mắn này cũng có tương lai rực rỡ, trước tuổi 30 đã là đại gia của chính mình.

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