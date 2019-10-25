Top 3 con giáp khí chất ngút trời, khôn ngoan hơn người, giàu ú ụ trong năm 2020 tới

Tâm linh - Tử vi 25/10/2019 03:41

Trời sinh người thuộc top con giáp bản lĩnh, khôn ngoan này kiếm tiền cực đỉnh, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng chắc chắn sẽ trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Có niềm đam mê bất tận với việc kiếm tiền, cộng thêm ý chí kiên định, dám nghĩ dám làm nên 3 con giáp bản lĩnh này dư sức làm giàu, phát tài phát lộc trong nay mai.

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Trước ngưỡng 35, con giáp bản lĩnh này sẽ có của nả đầy nhà, tiêu pha xả láng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng cần cù, chịu thương chịu khó, và giỏi kiếm tiền. Họ quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách nắm bắt thời cơ và không ngừng nỗ lực nên trước ngưỡng 35 Sửu đã có của nả đầy nhà, tiêu pha xả láng.

Nếu Kỷ Hợi 2019 mang lại cho Sửu phúc phần đầy người thì chỉ cần bước sang tử vi năm 2020, con giáp may mắn này sẽ gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, chỉ cần rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

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Canh Tý 2020, cát tinh sẽ soi chiếu vận mệnh của Mùi, giúp họ làm ăn tấn tới, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống tình cảm, chan hòa là thế nhưng Mùi cực lý trí trong công việc. Họ rạch ròi, sòng phẳng và có tham vọng vươn lên trong cuộc sống. Nhờ thế, con giáp thông minh này được trời Phật thương yêu, quý nhân nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội làm giàu.

Canh Tý 2020, cát tinh sẽ soi chiếu vận mệnh của Mùi, giúp họ làm ăn tấn tới, muốn nghèo cũng không được. Vậy nên, dù hiện tại có chông chênh, cực nhọc đến mấy Mùi cũng đừng nản lòng, khổ tận cam lai, rồi bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

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Của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ hưởng lộc chính là phúc phần mà trời ban cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cá tính, mạnh mẽ và có mưu lược nên người tuổi Dần sớm gặt hái thành công khi còn khá trẻ. Dù làm công ăn lương thì họ cũng thăng tiến nhanh chóng, cải thiện thu nhập và làm giàu từ nghề tay trái. Nhanh nhẹn, thông minh là thế nên ai cũng kiêng nể, trầm trồ trước bản lĩnh của con giáp giàu sang này.

Sách tử vi con giáp có nói, năm 2020 tới vận số của Dần sẽ đỏ như son. Của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ hưởng lộc chính là phúc phần mà trời ban cho con giáp này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, uống no lộc trời. Sang năm 2020 họ càng giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy.

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