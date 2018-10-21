Top con giáp đổi vận bất ngờ, sau 30 tuổi giàu không ai bằng, đại phát đại lợi

Từ tuổi 30 trở đi top con giáp sau sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống trong an nhàn. Nửa đời còn lại họ chỉ việc hưởng thụ, tiêu xài thả ga.

30 tuổi, nếu người khác chỉ mới có một công việc ổn định, mua được nhà trả góp thì Dần đã sắm nhà lầu, đi xe hơi, có tiền tỷ trong tay với sự nghiệp hiển hách, tương lai xán lạn.

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều tốt tính, thiện lương và trọng nghĩa trọng tình. Vì gia đình mình Dần có thể ôm hết cực khổ, gian khó vào thân để người nhà được hưởng hạnh phúc, sung sướng. Chính đức tính này giúp Dần làm việc không biết mệt mỏi, miệt mài trau dồi bản thân nên thành công đến với họ khá sớm.

Càng về hậu vận Thân càng phát tài phát lộc, thịnh vượng vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khôn ngoan, hiếu chiến và cầu tiến không ngừng nên Thân chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, càng không chấp nhận buông xuôi sau mỗi thất bại. Họ can trường, kiên trì và có khát khao làm giàu mãnh liệt nên chẳng cần chờ đến hậu vận, từ 30 tuổi trở về sau Thân đã có tiền chất chật nhà, của ăn của để.

Giàu có, thành công là thế nhưng Thân không hề kênh kiệu, càng không khinh người. Ngược lại, họ chính là nguồn cảm hứng, là ân nhân giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh có cơ hội vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh. Nhờ thế, càng về hậu vận Thân càng phát tài phát lộc, thịnh vượng vô cùng.

Kiếm tiền giỏi, biết cách tiêu tiền nhưng Mùi không hề xem nhẹ giá trị của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp biết trước biết sau, họ đủ biết điều để không dùng trò xấu để tranh giành, hơn thua với người khác. Đủ mạnh mẽ, khôn ngoan để người khác không thể hà hiếp mình. Nhờ thế, Mùi chẳng cần đại gia nâng đỡ, cũng không cần dựa dẫm ai mà vẫn có thể tự mình làm giàu, một bước đặt chân vào giới thượng lưu.

Kiếm tiền giỏi, biết cách tiêu tiền nhưng Mùi không hề xem nhẹ giá trị của gia đình. Dù bận đến mấy họ vẫn dành thời gian cho người thân, dẫu chỉ cùng ăn bữa cơm tối, gọi điện thoại hỏi thăm mẹ cha hay cùng nhau đi chơi dịp cuối tuần. Vậy nên, hôn nhân của Mùi ấm êm hạnh phúc, cả đời không phải nghĩ ngợi điều gì.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.