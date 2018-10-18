3 con giáp một bước thành ĐẠI GIA, giàu sang bậc nhất trong năm 2019

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, trong năm 2019 top con giáp sau sẽ đổi đời trong tích tắc, muốn nghèo cũng không được.

2019 là năm Mùi gặp vô số vận may tiền bạc. Họ ngồi chơi cũng hốt bạc, chỉ việc nằm ngửa mà ăn khiến ai cũng thèm thuồng. Không chỉ sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thoải mái ăn sung mặc sướng, chuyện tình cảm của Mùi cũng ấm êm hạnh phúc vô vàn.

Mùi là con giáp nhanh nhạy, khôn khéo lại có chí tiến thủ, quyết tâm vươn lên, chiến thắng số phận nên họ luôn tận dụng triệt để cơ hội để làm giàu. Người khác càng lười nhác, ù lì bao nhiêu Mùi càng chăm chỉ, dốc lòng bấy nhiêu nên thành công đến với họ là điều hiển nhiên.

Số dư trong tài khoản của Tuất cứ tăng vùn vụt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mậu Tuất 2018 là năm tuổi nên con giáp này gặp không ít phiền toái từ trên trời rơi xuống. Không chỉ vuột mất những cơ hội tốt để khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp, Tuất còn bị bạn bè lừa lọc, lợi dụng đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Tuy nhiên, chỉ cần năm 2018 qua đi, Kỷ Hợi 2019 bước tới Tuất sẽ may mắn hơn người. Họ được Thần Tài ưu ái, bề trên thương yêu mà ban phát cho hàng hà tiền tài. Số dư trong tài khoản của Tuất cứ tăng vùn vụt mỗi ngày.

Dù hiện tại có khiến bạn trở nên tuyệt vọng, chán chường đến mấy thì trong năm tới bạn sẽ được bù đắp gấp nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình duyên, công danh, tiền bạc của người tuổi Dần đều thành công rực rỡ. Tin vui cứ gõ cửa nhà Dần tới tấp, khiến họ dù muốn nghèo cũng không được. Làm ăn một vốn bốn lời, mỗi khoản đầu tư lại lãi mẹ đẻ lãi con nên Dần đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng đủ đầy.

Dần hãy yên tâm, dù hiện tại có khiến bạn trở nên tuyệt vọng, chán chường đến mấy thì trong năm tới bạn sẽ được bù đắp gấp nhiều lần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.