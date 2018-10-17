3 con giáp được ban vận đổi đời, tiền nhiều như nước, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 17/10/2018 17:19

Nhờ được Thần Tài yêu chiều, trời Phật nâng đỡ nên 3 con giáp sau sẽ một bước lên tiên, đổi vận nhanh đến chóng mặt.

Giàu có, sung túc, gia đình hạnh phúc chính là những phúc đức mà top con giáp sau có được trong 2 tháng tới.

3 con giáp được ban vận đổi đời, tiền nhiều như nước, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Dần hãy yên tâm, dù đang nghèo rớt mùng tơi thì chỉ sau một đêm bạn đã có tiền tỷ trong tay, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Dần đều mạnh mẽ, khôn ngoan và biết cách hoạch định đời mình. Họ không than nghèo kể khổ, càng không lợi dụng lòng tin của người khác để tiến thân. Con giáp này không ngừng nỗ lực vươn lên, chiến thắng số phận để từ bần cùng trở thành đại gia có tiếng.

Trong 2 tháng tới, nhờ được Thần Tài “chăm sóc đặc biệt” nên Dần đổi đời ngoạn mục, cơ hội kiếm tiền cứ ập vào nhà tới tấp. Dần hãy yên tâm, dù đang nghèo rớt mùng tơi thì chỉ sau một đêm bạn đã có tiền tỷ trong tay, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu.

3 con giáp được ban vận đổi đời, tiền nhiều như nước, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Thần Tài sẽ chẳng tiếc công rót tiền vào túi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mậu Tuất 2018 sẽ mang lại cho người tuổi Tỵ vô số vận may hiếm có, giúp họ làm đâu thắng đó, cuộc sống suôn sẻ như ý. Tỵ nếu đang làm công ăn lương sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn, có cơ hội phát triển sự nghiệp, thu nhập tăng đáng kể. Nếu tự mình buôn bán, kinh doanh Tỵ sẽ “trúng quả lớn”, tha hồ hốt bạc.

Tỵ chỉ cần bình tĩnh đón nhận từng vận may một và phát huy khả năng của mình thì Thần Tài sẽ chẳng tiếc công rót tiền vào túi bạn.

3 con giáp được ban vận đổi đời, tiền nhiều như nước, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
àm ăn một vốn bốn lời, công thành danh toại, ăn tết thật to chính là phúc phần của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý thông minh, giỏi ngoại giao lại khéo léo trong cư xử nên chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Chưa kể, họ có rất nhiều quý nhân sẵn lòng đưa tay nâng đỡ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu người khác gặp thất bại sẽ chùn chân mỏi gối mà buông xuôi thì Tý lại quật cường đứng dậy, làm lại từ đầu.

Nhờ ý chí ấy nên chẳng khó khăn, gian khổ nào có thể cản chân Tý bước đến thành công. Làm ăn một vốn bốn lời, công thành danh toại, ăn tết thật to chính là phúc phần của Tý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chớ dại nói xấu, hãm hại 3 con giáp này kẻo tự rước họa vào thân, tiền mất tật mang

Chớ dại nói xấu, hãm hại 3 con giáp này kẻo tự rước họa vào thân, tiền mất tật mang

Là người biết điều, chẳng bao giờ vì mình mà hại người nhưng nếu gây thù chuốc oán với họ bạn đã tự rước họa vào thân đấy.

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